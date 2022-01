Aydın İktisat Fakültesi Ekonomi Söyleşileri gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Ekonomi Söyleşileri’ başlıklı etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye; öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Aydın İktisat Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Can Bakkalcı ve Aydın İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Bulut, Türkiye ekonomisinin 2021 yılını genel olarak değerlendirdi.

Moderatör Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın Türkiye ekonomisindeki son dönemlerdeki yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Prof. Dr. A. Can Bakkalcı döviz kurlarındaki özellikle son dönemlerdeki aşırı yükseliş düşüşe, faiz ve enflasyon oranları arasındaki ilişkilere dair iktisat teorisi çerçevesinde tespitler yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın 2021 yılı enflasyon oranlarındaki yükselmeye dair tespitlerde bulunmasının ardından Doç. Dr. Şahin Bulut, enflasyon oranlarına ve döviz kurlarına dair gelişmeleri TÜİK ve BDDK verilerini katılımcılara sunarak değerlendirmelerde bulundu.

Moderatör Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı ve konuşmacılar Prof. Dr. A. Can Bakkalcı ve Üyesi Doç. Dr. Şahin Bulut’un 2022 yılının hem öğrenciler hem de Ülkemiz için güzel geçmesi temennileriyle söyleşi sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.