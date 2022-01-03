Başkan Güler, Akçaköy'de evleri yanan Anlaş Ailesi'ne ziyaret etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk Akçaköy'de meydana gelen yangında evleri yanan aileleri ziyaret ederek yangının yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti. Yanan evde 12 kişinin yaşadığını ve tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Evleri yanan Anlaş Ailesi, tarımsal işlerde çalışan ve kendi el emeği ile geçinen vatandaşlarımız. Evleri ile birlikte neleri varsa yandı. Köşk Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Sabaha karşı meydana gelen yangın nedeniyle mesaisine Köşk Akçaköy'de başlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Akçaköy Orta Mahallede yanan evlerde incelemelerde bulunup evlerin sahipleri Mehmet Emin Anlaş ve Lütfi Anlaş ile görüştü. Yangının elektriklerin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilirken Köy Muhtarı Vedat Kuruş, "Sabaha karşı eve duman sarınca evde yaşayan aile büyükleri ışıkları yakıp dumanın nereden çıktığını bakmak istemiş. Işıklar yanmadığı için yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Evdekiler uyanıp evi terk edinceye kadar alevler tüm binayı sardı. İtfaiye tarafından yangın çevredeki diğer velere sıçramadan söndürüldü ama iki ev tamamen yandı" sözleri ile Başkan Güler'e bilgi verdi.

İlçeye bağlı kırsal dağ köylerinde arazinin engebeli ve evlerin birbirine yakın olması dolayısıyla yangınların daha hızlı yayıldığını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Sabah saatlerinden itibaren köye gelen Köşk Belediyesi'ne bağlı ekipler köydeki yanan evlerde çalışmalara başladılar.

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