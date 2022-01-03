Aydınspor’dan Rektör Aldemir’e ‘forma’ jesti

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Aydınspor 1966 Kulüp Başkanı Yunus Ertan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e isminin yazılı olduğu forma hediye etti.



Aydınspor 1966 Kulübü Başkanı Yunus Ertan ve beraberindeki heyet, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti. Spora ve sporcuya büyük önem verdiğini ifade eden Rektör Aldemir, ziyaretleri için Aydınspor 1966 Kulübü Başkanı Yunus Ertan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret sonunda Aydınspor Kulüp Başkanı Yunus Ertan’ın Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e isminin yazılı olduğu Aydınspor formasını takdim etti.

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