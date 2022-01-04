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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

İHA

Traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Umurlu Emirdoğan Mahallesi'nden bahçelerine çalışmak için giden Mustafa A. yönetimindeki 09 AE 571 plakalı traktör, Aşağı Kayacık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa A., Ayşe A., Mustafa S. ve Fadime S., bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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