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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuda kar, Aydın’da bahar

İHA

Doğuda kar, Aydın’da bahar

Ülke genelinde pek çok bölgede soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da geçen hafta yaşanan soğukların ardından, yağışlı hava ile birlikte sıcaklık değerleri de arttı. Ülke genelinde artan yem fiyatları üzerine hayvancılığın en yaygın olduğu illerin başında gelen Aydın'da çiftçiler araziye salım yöntemi ile hayvanlarını beslemeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk havayla beraber etkili olan kar yağışları sonucu, kar örtüsünün erimemesi, besicilerin hayvanlarına yem bulmakta zorluk çekmesine neden olurken, Aydın’da ise besiciler hayvanlarını otlaklarda otlatabiliyor. Gerek iklimi iklim ve bitki örtüsü gerekse ılıman havası nedeni ile yılın büyük bir kısmını bahar mevsimi olarak yaşayan Aydın'da hayvancılığın diğer illere göre daha avantajlı ve uygun maliyetli olduğu belirtildi. Ülke genelinden birçok ilde ağır kış şartları ve kar örtüsü hakim olurken bahar havasının yaşandığı Aydın'da Menderes Ovası otlatılan ineklerle adeta renklendi. Aydın’da aşırı soğuk havaların çok uzun sürmediğini ifade eden vatandaşlar, “Bizim buralarda, doğudaki gibi aşırı soğuk olmaz. Geçtiğimiz haftalarda bir soğuk oldu, şimdi ise hava ısındı. Sıcak havayı bulunca hayvanları bu otlaklarda yayıyoruz. Bir de artan yem fiyatları nedeniyle bu yolu tercih ediyoruz. Kurbanlık hayvanlarım doğal ortamda bu şekilde beslenince eti daha lezzetli oluyor. Allah, eksi 15 eksi 20 derecede yaşamaya çalışan doğudaki insanlarımıza, hayvancılıkla uğraşanlara yardım etsin, onların işi daha zor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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