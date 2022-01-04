Kalp Krizi ve Risk Faktörleri konulu Paramedik Günü Etkinliği Gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) düzenlemiş olduğu 'Paramedik Günü Etkinlikleri' kapsamında 'Kalp Krizi ve Risk Faktörleri' konulu panel ADÜ sosyal medya kanalı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Paramedik günü etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, paramediklerin hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yaptığını belirterek tüm paramediklerin ve paramedik adaylarının günlerini kutladı ve verimli bir panel olmasını diledi. Panelin moderatörlerinden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, ülkemizdeki paramedik mesleğinin dünden bugüne gelişim sürecine değindi. Panelin bir diğer moderatörü Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu anda devletin şefkat ve merhamet elini hissettirdiği alan olduğunu söyleyerek bu alanda özveri ile çalışan paramediklerin ve paramedik adaylarının gününü kutladı.



Panelin konuşmacısı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Güleç, Kalp Krizi ve Risk Faktörleri konusunda katılımcılara bilgi verdi. Toplum olarak riskli grupta olduğumuzu belirterek dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan Prof. Dr. Sadi Güleç, kalp krizinde altın saatlere vurgu yaptı ve bu altın saatlerin asıl kahramanlarının paramedikler olduğunu söyledi. Doğru tanı ile hastanın hayatını kurtarabileceklerini belirten Prof. Dr. Sadi Güleç, paramediklerin gününü kutlayarak sunumuna son verdi.



Öğrenci ve sağlık çalışanları tarafından yoğun katılım ile gerçekleşen panel, moderatörlerin geri bildirimlerinin ardından sona erdi.

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