Park halindeki otomobil yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangınının büyümesini önlerken araç kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 7183 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.