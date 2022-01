Kuşadası'nda ağaçlara özel koruma

Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kent genelinde ağaçları don ve kırağı örtüsü olan ‘agril’ ile kapladı. Gözenekli bir dokuya sahip olduğu için bitkilerin fotosentez yapmasına engel olmayan agril sayesinde Akdeniz iklimine alışkın ağaçlar kış boyunca olumsuz hava koşullarına karşı korunmuş olacak.



Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte kentte sıcak iklimi seven Akdeniz bitkilerini korumak için harekete geçti. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı. Çalışmada, yol kenarları ile refüjlere dikilen jakaranda, begonvil ve bonsai ağaçları don ve kırağı örtüsü olan agril ile kaplanarak korumaya alındı. Gözenekli bir dokuya sahip agrilin, bitkilerin fotosentez yapmasına engel olmadığı belirtildi.



"Bitkiler zarar görmüyor"

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Peyzaj Mimarı Melisa Şeyma Nalcıoğlu, “Bu işlemi Akdeniz iklimini seven bitkileri don gibi olumsuz hava koşullarından korumak için yapıyoruz. Agril gözenekli olduğu için ışık geçirebiliyor. Bu sayede bitkiler fotosentez de yapabiliyor. Ayrıca, örtü içerisine alınan bitki çeşitleri sulanabiliyor. Dallar toplu olarak sarıldığı için de bitkiler kesinlikle zarar görmüyor” dedi.



Kuşadası’nda yeşilin her tonunun kendileri için çok değerli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası’nı güzelleştirmek ve estetik bir görünüme kavuşturmak için diktiğimiz ağaçları bizler için çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl da aynı yöntemle ağaçlarımızı korumuştuk. Havalar ısınana kadar uygulamamız devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.