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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke'de esnaf oda seçimleri Marangozlar Odası ile başladı

İHA

Söke'de esnaf oda seçimleri Marangozlar Odası ile başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan 10 esnaf odası belirlenen takvime göre Mart ayında genel kurul toplantılarını tamamlayacak. Söke'de ilk genel kurulunu yapan oda Marangozlar oldu. Söke Marangozlar Odası'nda mevcut başkan Murat Elgin güven tazeledi.
Söke Esnaf ve Meslek Odaları, 2022 yılının ilk haftasıyla seçimlere start verdi. Marangozlar Odasında tek listeyle gidilen seçimde Mevcut başkan Murat Elgin güven tazeledi.
Söke Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen Marangozlar Odası genel kuruluna Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, mevcut oda Başkanları ve üyeler katıldı.
162 üyenin katıldığı genel kurulda mevcut Başkan Murat Elgin tekrar başkanlığa seçilirken, yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: H. Hüseyin Gümüşkaya, Muzaffer İskender, İsmail Döndü, Ümit Özcan, Barış Dalkıran, Ali Bora.
Abidin Özkesici, Gülden Şahin, Altan Dirin ise Denetim Kurulunda yer alan isimler oldu.

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