

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde TIR'a arkadan çarparak takla atan otomobilde yaşamını yitiren Nuri Çetin ve Tolunay Yıldırım'ın yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri ailelerinin yaşadığı Sultanhisar'daki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı. İki gencin cenazeleri daha sonra Sultanhisar Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine iki gencin aileleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Öğlen kılınan namazın ardından Çetin, Rekmez Mezarlığı'nda, Yıldırım ise Kabaca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ÇORBACIDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazada yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Nuri Çetin'in, aynı kazada yaralanan Kader Işıl Demir ve Buse Akar ile sınıf arkadaşı oldukları öğrenildi. Çetin'in, iki sınıf arkadaşı ve kardeşi Ferhat Çetin ile yanına buluşmaya gittikleri ortak arkadaşları Tolunay Yıldırım'la bir süre sohbet edip, çorbacıdan dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Cura'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN

2022-01-04 17:05:37



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