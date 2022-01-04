Köşk’te trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Altıeylül Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 U 3213 plakalı kamyonet Dalama Caddesi’nde plakasız bir motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi, ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.