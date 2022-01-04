Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından Kariyer Planlama Eğitimleri kapsamında düzenlenen İş ve Meslek Hayatına Giriş Eğitimi, Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu’nda düzenlendi.



Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimde, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı, İş Kulübü Lideri Gül Yıldız konuk olarak yer aldı. Gül Yıldız eğitiminde, 'İşveren Beklentileri', 'Mülakatlarda Dikkat Edilecek Hususlar', 'Mülakatlarda Beden Dili', 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama' konularında öğrencilere mezuniyet sonrası faydalanabilecekleri bilgiler verdi.



Her bir farklı iş başvurusu için yeni bir CV’nin düzenlenmesi, iş arama ağlarının periyodik olarak canlı tutulması gerektiğine vurgu yapan Gül Yıldız, mülakatlarda ve iş görüşmelerinde beden dilinin etkin kullanımı ve iş görüşmelerine gidilirken uygun kıyafet seçimi konularında ipuçlarını öğrencilerle paylaştı.



Yeni iş başvurusu yapacak kişilerde oluşan deneyim korkusunun nasıl aşılabileceği hakkında bilgi veren Gül Yıldız, eğitimin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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