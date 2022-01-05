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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi Vitray ve Ahşap Boyama Kursları devam ediyor

İHA

Nazilli Belediyesi Vitray ve Ahşap Boyama Kursları devam ediyor

Nazilli Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları kapsamında Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde verilen Vitray ve Ahşap Boyama Kursları geniş katılımla devam ediyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde sürdürülen kurslar kapsamında kursiyerlerin yetenekleri geliştirilirken aynı zamanda ev ekonomisine de katkıda bulunması sağlanıyor. Kursların hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde gerçekleştirildiğini kaydeden Vitray ve Ahşap Boyama Kursu Öğretmeni Filiz Aydın, “Burada kursiyerlerimizin becerilerini geliştirmek ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla, Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın destekleriyle kurslarımıza devam ediyoruz. Nazilli Belediyesi olarak kursiyerlerimizi iş sahibi yapmak istiyoruz. Aynı zamanda burası kursiyerlerimiz için terapi merkezi gibi. Günlük yaşamın koşuşturma ve stresinden bu sayede uzaklaşma imkanı buluyorlar” diye konuştu.

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