İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aydınlılara çağrı: “Riskli alanlardan uzak duralım”

Covid19 pandemisi dolayısıyla Aydın genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çağrıda riskli alanlardan uzak durulması tavsiye edildi.



Türkiye genelinde korona virüs ile mücadelede sıkı tedbirler alınmaya devam ederken pozitif vakalarda artış yaşanmaması adına Aydın’da da kontrollü sosyal yaşam uyarıları yapılıyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman kaybolan sosyal mesafe ve maske kullanmama sebebiyle oluşan riskleri hatırlatmak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durulması çağrısı yapıldı.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Covid 19 enfeksiyonunun yaygın belirtileri, solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, yeni ortaya çıkan koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler de görülebilmektedir. Sadece bu semptomların mevcut olduğu durumlarda pcr testi vermeniz gereklidir. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi hastalıktan korumak için riskli alanlardan uzak durmaya özen gösterelim. Risk devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

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