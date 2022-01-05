Doğal şifa kaynağı kekik suyuna rağbet arttı

Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde kıymete binen doğal şifa kaynağı kekik suyu pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşlar da virüslerden korunmak için kekik suyunu tercih ediyor.



Aydın’ın dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan kekiklerin, asırlardır devam eden yöntemlerle suyu çıkarılıyor. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen ve mikrop öldürücü özelliği ile bilinen kekik suyuna özellikle pandemi döneminde ilgi arttı. Bağışıklığı da güçlendirdiği belirtilen kekik suyunun faydalarının ise saymakla bitmediğini ifade eden 42 yıldır pazarcılıkla uğraşan Duran Doğan, tezgahında doğal ürünler satarak vatandaşlara şifa dağıttığını belirtti.



Her derde deva olan kekik suyunun vücut direncini de artırdığına dikkat çeken Doğan; “Aydın’ın dağlarından toplanan kekiklerden elde edilen kekik suyu, ağız ve mide yarası, hazımsızlık gibi bütün hastalıklara şifa oluyor. Koronaya da iyi geliyor. Hazımsızlık yaşadığında yarım çay bardağı içtiğin zaman sindirir. Miden bulandığı zaman iç, bulantısını durdurur. Birçok mide ağrılarına, vücut rahatsızlıklarına iyi gelir” dedi.



Aydınlıları kekik suyunun önemini bildiklerini ve her zaman satın aldıklarını ifade eden Doğan; “Biz de kış yaz fark etmez ama yazın daha çok satış yapıyoruz. Yaz aylarında daha çok çeşit yemekler yendiği için, hazımsızlığı gidermek isteyen vatandaşlar kekik suyuna yönelir. Şu anda kekik suyunun 1 litresini 25 TL’den satıyoruz. Bizdeki kekik suyu damlama yöntemi ile üretilen kekik suyu. Kaynatılarak suyu çıkarılanlardan değil. Bu kaynatılıyor ve buharı borudan geçerek damıtılarak elde ediliyor ve hakiki kekik suyu çıkar ortaya. Zaten bu biraz acımsı olur. Kekik suyunun keskinliği oradan belli olur. Bunu içerken seyreltmeye gerek yok. Eğer içebilirsen sade içmek daha iyi ama acılığından dolayı sade içemeyenler biraz su ile seyreltebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.