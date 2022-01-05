Doğal şifa kaynağı kekik suyuna rağbet arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal şifa kaynağı kekik suyuna rağbet arttı

İHA

Doğal şifa kaynağı kekik suyuna rağbet arttı

Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde kıymete binen doğal şifa kaynağı kekik suyu pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşlar da virüslerden korunmak için kekik suyunu tercih ediyor.

Aydın’ın dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan kekiklerin, asırlardır devam eden yöntemlerle suyu çıkarılıyor. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen ve mikrop öldürücü özelliği ile bilinen kekik suyuna özellikle pandemi döneminde ilgi arttı. Bağışıklığı da güçlendirdiği belirtilen kekik suyunun faydalarının ise saymakla bitmediğini ifade eden 42 yıldır pazarcılıkla uğraşan Duran Doğan, tezgahında doğal ürünler satarak vatandaşlara şifa dağıttığını belirtti.

Her derde deva olan kekik suyunun vücut direncini de artırdığına dikkat çeken Doğan; “Aydın’ın dağlarından toplanan kekiklerden elde edilen kekik suyu, ağız ve mide yarası, hazımsızlık gibi bütün hastalıklara şifa oluyor. Koronaya da iyi geliyor. Hazımsızlık yaşadığında yarım çay bardağı içtiğin zaman sindirir. Miden bulandığı zaman iç, bulantısını durdurur. Birçok mide ağrılarına, vücut rahatsızlıklarına iyi gelir” dedi.

Aydınlıları kekik suyunun önemini bildiklerini ve her zaman satın aldıklarını ifade eden Doğan; “Biz de kış yaz fark etmez ama yazın daha çok satış yapıyoruz. Yaz aylarında daha çok çeşit yemekler yendiği için, hazımsızlığı gidermek isteyen vatandaşlar kekik suyuna yönelir. Şu anda kekik suyunun 1 litresini 25 TL’den satıyoruz. Bizdeki kekik suyu damlama yöntemi ile üretilen kekik suyu. Kaynatılarak suyu çıkarılanlardan değil. Bu kaynatılıyor ve buharı borudan geçerek damıtılarak elde ediliyor ve hakiki kekik suyu çıkar ortaya. Zaten bu biraz acımsı olur. Kekik suyunun keskinliği oradan belli olur. Bunu içerken seyreltmeye gerek yok. Eğer içebilirsen sade içmek daha iyi ama acılığından dolayı sade içemeyenler biraz su ile seyreltebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirtli minik yüreklerden Aydın’a selam
YEREL HABERLER Siirtli minik yüreklerden Aydın’a selam
Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Elon Musk'ın Afrodisias beğenisi heyecanlandırdı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aydınlılara çağrı: “Riskli alanlardan uzak duralım”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aydınlılara çağrı: “Riskli ...
ADÜ'de Sanat ve Psikomekan Konulu söyleşi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de Sanat ve Psikomekan Konulu söyleşi gerçekleşti
Grand ve Orient Bazaar özlediği eski günlere dönecek
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar özlediği eski günlere dönecek
Nazilli Belediyesi Vitray ve Ahşap Boyama Kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Vitray ve Ahşap Boyama Kursları ...
Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yeni yılın ilk meclis toplantısında ...
ADÜ Ziraat Fakültesi'nde İş ve Meslek Hayatına Giriş Eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi'nde İş ve Meslek Hayatına Giriş ...
Başkan Kaplan zeytin hasadına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan zeytin hasadına katıldı
Germencik Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi Germencik'e doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Germencik Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını ...
Aydın’da yaya önceliği denetimi yapıldı Hava destekli denetimlerde 15 araca idari işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın’da yaya önceliği denetimi yapıldı Hava destekli ...
Köşk’te fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Köşk’te fahiş fiyat denetimi
Köşk’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Köşk’te trafik kazası: 2 yaralı
Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı Ölümün kıyısından böyle aldı
YEREL HABERLER Çatıdan atlamak isteyen genç son anda ...
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Başkan Atay Efeler'in üreten kadınlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay Efeler'in üreten kadınlarını ağırladı
Söke'de esnaf oda seçimleri Marangozlar Odası ile başladı
YEREL HABERLER Söke'de esnaf oda seçimleri Marangozlar Odası ile ...
Kuşadası'nda ağaçlara özel koruma
YEREL HABERLER Kuşadası'nda ağaçlara özel koruma
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Kalp Krizi ve Risk Faktörleri konulu Paramedik Günü Etkinliği Gerçekleşti
YEREL HABERLER Kalp Krizi ve Risk Faktörleri konulu Paramedik Günü ...
Aydın’dan havalanan İnsansız Hava Aracı, dağda kaybolan turisti buldu
YEREL HABERLER Aydın’dan havalanan İnsansız Hava Aracı, dağda ...
Sevgi evindeki çocuklar öğle namazında buluştu
YEREL HABERLER Sevgi evindeki çocuklar öğle namazında buluştu
Aydın’da intiharı önleme semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da intiharı önleme semineri gerçekleştirildi
Doğuda kar, Aydın’da bahar
YEREL HABERLER Doğuda kar, Aydın’da bahar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.