Başkan Özcan’dan Mescitli’deki çalışmaları yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mescitli Mahallesi’nde taşkınları önlemek için inşa edilen istinat duvarı yapım çalışmaları ile dere yatağı düzenleme faaliyetlerini yerinde inceledi.



Mescitli Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarını önlemek ve can ve mal kaybı ihtimalinin yaşanmaması için mevcut dere yatağında düzenleme çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Özcan, istinat duvarı ile güçlendirme faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek talepleri yerinde dinleyen Başkan Özcan, istek ve şikayetleri not alarak sorunların çözümü için daire müdürlerine talimat verdi.



Mescitli Mahallesi’nde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların ivedilikle başlatılacağını kaydeden Özcan, “Mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı inceledik. Kentimizin dört bir yanında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunların yerinde çözümü noktasında çalışıyoruz. Nazillimizin her alanda gelişimi için çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere her zaman destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk, “Aşırı yağışlar nedeniyle mahallemizde pek çok kez sel meydana geldi. Tanzim çalışmaları devam ediyor. Dere ıslahımız yapılarak geçitlerimiz düzenleniyor. Önceliği olan noktalarda yaklaşık 300 metreküp duvar inşa edildi. Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun” diye konuştu.

