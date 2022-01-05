Nazilli'de Mete kiralık gitti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, kadrosundaki Mete Karahan'ı sezon sonuna kadar Osmaniyespor FK'ya kiralık gönderdi. Daha önce Berat, İlyas, Sefa ve Tamer'le yollarını ayırıp, ara transferde ilk imzayı Fethiyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener'e attıran Nazilli'de Efe Binici'nin de gitmesi bekleniyor. Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahiroğlu için temaslar sürüyor. Nazilli, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın Belediye Derincespor oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-01-05 11:57:58



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