Yaralı Şahin’i jandarma kurtardı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğada yaralı halde bulunan Şahin, Jandarma ekipleri tarafından alınarak, doğa koruma ekiplerine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma komutanlığınca, İsabeyli Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde ova mevkiinde zeytin bahçesi içerisinde, 1 adet yaralı şahin cinsi kuş bulunarak tedavisinin yapılması için Aydın Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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