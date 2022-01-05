Sarıkamış şehitleri Nazilli’de anıldı

Nazilli Belediyesi, 90 bin Türk askerinin Sarıkamış’ta şehit oluşunun 107’nci yıl dönümü dolayısıyla 5 bin kişilik hayır programı düzenledi.



Sarıkamış şehitleri, 107'nci yılında Nazilli'de anıldı. Belediye meydanında düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Ali Gökbaraz, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Memleket Partisi Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetinkaya, CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş, meclis üyeleri, daire müdürleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Enver Paşa komutasındaki 90 bin askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış’ta Türk tarihinin yeniden yazıldığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Memleketimiz için canını, hayatını, kanını, emeğini mesaisini ortaya koymuş herkesi anmaya çalışıyoruz. Bugün de Sarıkamış’ta Allahuekber dağlarında kar altında donarak şehit olan 90 bin askerimizi anmak bizlere nasip oldu. Bu geleneği başlatan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir millet değerlerini, hafızasını sıcak tuttuğu sürece hayatta kalabilir. Türk milleti, Nazilli halkı bu değerlerine sahip çıkıyor. Katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” sözlerini kaydetti.

Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasının ardından, 5 bin kişilik tavuklu pilav protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.