Nazilli Belediyespor transferde Taha'ya kavuştu

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Nazilli Belediyespor, ara transferde uzun süredir peşinde olduğu Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahirlioğlu'nu renklerine bağladı. Trabzon'dan sezon sonuna kadar kiralanan genç sağ bek, siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katıldı.

Bu arada Nazilli'nin İnegölspor'dan kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek'le de anlaştığı iddia edildi ancak, yönetim bu iddiayı doğrulamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-01-06 12:23:13



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