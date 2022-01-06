ADÜ'de Yapay Zeka Topluluğu kadına şiddete dikkat çekti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka Topluluğu, kadına şiddete yönelik farkındalık yaratma amacıyla bir etkinlik düzenledi.



Şiddet gören ya da tanık olan kişilerin 183, 155 ve 156 numaralı telefonları araması gerektiğine değinen öğrenciler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda beyin fırtınası yaparak sorunun kaynağının ne olduğu ve ne tür önlemler alınabileceği konusunda karşılıklı fikirlerini belirttiler. Öğrenciler toplantıda, kadına karşı işlenen olumsuz tutumların hem kendisinin hem de çevresindeki kişilerin hayatını etkileyen ve bununla birlikte kadının sosyal ve toplumsal hayatı üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran bir tehlike olduğu hususunda önemle durdu.

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