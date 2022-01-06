Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Fen İşleri ekipleri, Kuşadası’nın Davutlar’dan Güzelçamlı Mahallesi’ne kadar uzanacak olan bir yağmur suyu deşarj hattı inşa ediyor.



Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yatırımlarını planlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesinde önemli bir çalışmaya imza atıyor. Yağmur sularının bölgeden sorunsuz bir şekilde aktarılması için gerçekleştirilen proje kapsamında, Davutlar Mahallesi’nde başlayıp Güzelçamlı Mahallesi’ne kadar uzanacak olan bir yağmur suyu deşarjı için altyapı çalışması yapılıyor.



Yüksek kapasiteli yağmur suyu kanalı inşa ediliyor

Sevgi plajı tarafında temelleri atılan ve Güzelçamlı Mahallesi’ne doğru devam eden çalışma kapsamında 1810 m menfez, 6766 m kanal ve 1285 m boru hattı inşa edilecek. Etkin bir çalışma yürütülen projede, beton boru ve ızgaralı kanalların oluşturacağı hat; aşırı yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçecek ve yağmur suları sorunsuz bir şekilde denize deşarj edilecek. Çalışma yapılan alanda üstyapı işlerinin de bitmesiyle birlikte projesinin yaz sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor.



Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri adına önemli bir çalışma olduğunu belirten vatandaşlar, Fen İşleri ekiplerinin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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