Karacasu’da 12 mahalle karantinaya alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki bir hayvan ağılında keçikoyun çiçeği hastalığının görülmesi üzerine tedbir amaçlı 12 mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı.



Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerden olan Karacasu’da, 12 mahalleye hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Ataeymir Mahallesi’nde bir hayvan ağılında çiçek hastalığı görüldü. Hastalığın görülmesinin ardından hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla tedbir amaçlı Ataeymir Mahallesi ve 10 kilometre çapındaki çevre mahalleler karantinaya alındı. Ataeymir ve çevresindeki Yeşilyurt, Çamarası, Yeşilköy, Ataköy, Dedeler, Işıklar, Palamutçuk, Dikmen, Yeniköy, Geyre, Güzelbeyli mahallelerine 28 gün boyunca hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Karantina kararı ise belediye hoparlörleri ile vatandaşlara bildirildiği öğrenildi.



Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Karacasu İlçesi Ataeymir Mahallesi’nde çıkan KoyunKeçi Çiçeği hastalığı sebebiyle, ilgili yönetmelik gereği 10 kilometre yarıçaplı koruma ve gözetim alanı içerisinde kalan Karacasu ilçesi Yeşilyurt, Çamarası, Yeşilköy, Ataköy, Dedeler, Işıklar, Palamutçuk, Dikmen, Yeniköy, Geyre, Güzelbeyli mahallelerinde en son hasta hayvanın iyileştiği tarihten itibaren 28 gün boyunca küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır. Mihrak bölgesine filyasyon araştırması için İl Müdürlüğümüz Epidemiyoloji birimi intikal etmiş olup, söz konusu alandaki bulunan duyarlı hayvanlar için Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılama çalışması başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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