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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de muhtarlar, mesleki eğitim programları konusunda bilgilendirildi

İHA

Söke’de muhtarlar, mesleki eğitim programları konusunda bilgilendirildi

Söke’de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okulların bünyesinde yeni açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programları'nın (MEMP) tanıtımı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarlarına programlar hakkında bilgi verildi. Toplantıda nüfus yoğunluğu olan mahalle muhtarlarının yanı sıra Mesleki Eğitim veren okulların müdür ve yöneticileri de bulundu.

Gençleri çıraklık, kalfalık ve ustalığa yönlendirmek amacıyla Mahalle Muhtarlarından destek beklediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı; toplantıda bilinmeyen veya yanlış bilinen konulara açıklık getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bütün Mesleki Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezleri açıldığına dikkat çeken Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı; “Ortaokul mezunu olan yani 8. sınıftan itibaren herkes mesleki eğitime kayıt yaptırabiliyor. Evli yada çocuklu olması kayıt yaptırmalarına engel değil. Bu konuda çok sorular geliyor. Lütfen merak edilenleri ilgili merkezlere başvuru yaparak öğrensinler” dedi.

Toplantıda Söke Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Öğrenci İşleri Sorumlusu Nazik Deniz tarafından yapılan sunumda; Mesleki Eğitim Merkezlerinin kurulma amaçları, kurulan merkezlerde yer alan alanlar, bu alanlara kimlerin kayıt yaptırabilecekleri, kayıt şartları, kayıt yaptıran öğrencilerin sosyal ve mali hakları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

“İstihdam Oranı Yüzde 90”
Nazik Deniz yaptığı sunumda; “Mesleki Eğitim Merkezlerinde 33 alan, 181 meslek dalında kalfalık, ustalık belgesi ile meslek lisesi diploması verilmektedir. Mezuniyet sonrası istihdam oranı ise yaklaşık yüzde 90 seviyesindedir” dedi.

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