Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nın 27. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Mevcut Başkan M. Ümit Coşkun ve eski Başkan Bülent Çalışkan’ın yarıştığı seçimli genel kurul toplantısı Saray Düğün Salonunda yapıldı.

Toplantıya Söke Belediye Başkan Vekili Orhan Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Akhisar Pazarcılar ve Manavcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral, Söke Esnaf Oda Başkanları, davetliler ve oda üyeleri katıldı.



Faaliyet ve denetim raporları ile hesap raporları okunarak ibraz edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun de ibrasının ardından dilek ve temenniler kısmında iki aday konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından seçime geçildi.

327 üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan M. Ümit Coşkun 230, diğer aday Bülent Çalışkan 89 oy aldı. 8 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda mevcut Başkan Ümit Coşkun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

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