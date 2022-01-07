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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı

İHA

Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen ve 70’ten fazla tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili stantların açıldığı fuar 4 gün sürecek.

Şirinevler Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde kurulan tarım fuarının açılışına Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ile ve ilçe başkanları, oda ve borsaların başkanları, resmi kurumların il ve ilçe müdürleri, muhtarlar, tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açılışta konuşan Elit Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, fuara katılan herkese teşekkür ederek: “Pandemi nedeniyle bir yıl ara verdiğimiz Nazilli Tarım fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu fuar çok önemli ve çok anlamlı”
Nazilli’de düzenlenen fuarın ilçe tarımı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: “Nazilli’nin bir tarım bölgesi olması hasebiyle bu fuar çok önemli ve anlamlı. Bölgenin tanıtımı, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu fuarın tekrarını yapıyoruz” dedi.

“Üretmeyen bir ülke, üretmeyen bir toplum zor günlerle karşı karşıya kalacaktır”
Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selamlarını ileten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz: “Aydın, ağırlıklı olarak tarımla geçimini sağlayan bir ilimiz. Biz de Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun önderliğinde Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çiftçilerimizin yanında 7 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Koyun ve keçilerle ilgili projelerimizin yanı sıra ata tohumları ile ilgili projelerimizi de sürdürüyoruz. Ege Et ile üreticilerimizin yanında olduğumuz gibi halkımızın da yanındayız. Şubelerimizle üreticiden tüketiciye kaliteli ürünlerle desteklerimiz sürüyor. Ege Yem ile zor durumda olan hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize destek veriyoruz. Kooperatiflerimize desteklerimiz sürüyor. Kadınlarımızın da kooperatifleşmesi anlamında desteklerimiz ve yardımlarımız devam ediyor. Kadınlarımızın üretimlerini de Ege Et şubelerimizde değerlendiriyoruz. Üretmeyen bir ülke üretmeyen bir toplum zor günler geçirmeyle karşı karşıya kalacaktır. Özellikle pandemiden sonra bütün dünyada gıdanın ve tarımın ne derece önemli hale geldiği bilinmektedir. Biz büyükşehir belediyesi olarak Aydın’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Fuarımız bu anlamda hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Aydınımızın ürünleri stratejik ürünler ve bunları korumamız lazım”
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de konuşmasında Gazi Mustafa kemal Atatürk tarafından Nazilli’de Sümer Basma Fabrikası açarak onurlandırıldığını ifade ederek, “Bizler Sümerbank çocuğuyuz. Yani Nazilli’nin temeli tarıma dayalıdır. Üretimden yana olanlara destek vermek lazım. Pandemi dünyada üretimin ve tarımın çok önemli olduğunu vurguladı. Biz ithal eden ülke olmamalıyız. Arazilerimizin tarım dışı alanlara dönüşmesini önlemeliyiz. Özellikle kaliteli kestanemize, İncirimize sahip çıkmalıyız” dedi.

“İlçemizde düzenlenen tarım fuarının önemi büyük”
Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise konuşmasında: “Pandemi ile geçen son iki yılda tarımın önemini bir kez daha anladık. Bu süreçte birçok alışkanlığımız değişti. Önce karnımızın doyması gerektiğini, üretmeyi, tarım ürünlerinin ve tarım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini hep birlikte idrak ettik. Bu açıdan tarım ile ilgili yeni ekipman ve ürünlerinin değerlendirilmesi açısından ilçemizde düzenlenen tarım fuarının önemi büyük. Bölge için çok önemli olan bu fuarın önümüzdeki yıllarda daha güçlü olması için hep birlikte çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Amacına hizmet eden bir fuar organizasyonu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin zeybek gösteri büyük beğeni ile izlendi. Ekibin gösterisinin ardından protokol üyeleri ve konuklar fuarda açılan stantları tek tek ziyaret etti. Nazilli başta olmak üzere çevre ilçe ve illerden gelen çok sayıda katılımcının açtığı stantlar yoğun ilgi ile ziyaret edildi. Özellikle yöresel ürünlerin bulunduğu stantlarda konuklara sunulan ikramlar büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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