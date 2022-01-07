Başkan Ertürk, Horsunlu Sosyal Tesisi'nin çalışmalarını yerinde inceledi

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Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Horsunlu’da Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Kuyucak Belediyesi, toplam 7 bin metrekare açık alanı ve 974 metrekare çok amaçlı kapalı salonu ile büyük bir projenin yapımına adım atıldı. İçerisinde yüzme havuzundan yürüyüş yoluna, kapalı düğün salonundan açık düğün alanına, spor tesislerinden kafeteryaya, çocuk oyun parkından dinlenme tesisine kadar birçok sosyal alanı bulunacak olan tesis Horsunlu ve çevre mahallelerden yüzlerce insana sosyal faaliyet imkanı sağlayacak.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk projenin Horsunlu’ya yakışır bir tesis olacağını belirterek, "Belediyenin de yatırımları ile birlikte Kuyucak, bugünkü mükemmel bir şehircilik anlayışıyla donatılmış hale geldi. İlçede çalışmalar son sürat devam ediyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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