Didim Belediyesi ile Tüm-Bel Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Didim Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Didim Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen sözleşme törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Tüm Bel Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Aybek, Didim Belediyesi İşyeri Temsilci Özdal Gündüz ve Didim Belediyesi’nde görev yapan memurlar katıldı.

Sözleşme öncesi konuşma yapan Tüm Bel Sen Didim Belediyesi işyeri temsilcisi Özdal Gündüz, “Deniz başkanımız çalışanın yanında olan bir başkan, bize ve diğer mesai arkadaşlarımıza sosyal anlamda da destek oluyor. Başkanımız göreve geldiği günden bu yana maaşlarımız konusunda çok hassas davrandı. Her ayın 15’ inde gecikmesiz ve kesintisiz olarak yatırdı. Bu sene imzaladığımız sendika sözleşmesi kapsamında, brüt 2 bin 600 net 2 bin 200 Türk Lirası artış oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin Didim Belediyesi’nde görev yapan memurlar için hayırlı olmasını dileyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ülkemizin durumu malum. Hepimizin sorumlulukları, çocukları var. Kanunlar çerçevesinde özellikle bizde, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak çalışma arkadaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz her sözü tuttuk, yaptığımız her sözleşmede gereğini yaptık. Çalışan bütün arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ve Tüm Bel Sen yetkilileri tarafından sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında, Didim Belediyesi’nde çalışan tüm memurlara ve sözleşmeli memurlara 31.12.2023 tarihine kadar, geçerli olmak üzere, iyileştirme yardımı olarak hale almış oldukları aylıklara ilaveten yüzde 120 sosyal denge ödemesi yapılacak.

