Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği

İHA

Aydınlı küçük ölçekli aile işletmelerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yem desteğinin mutluluğu yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye yem desteği

Aydınlı küçük ölçekli aile işletmelerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yem desteğinin mutluluğu yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan küçük ölçekli aile işletmelerinin yeni yıla mutlu girmesi için yem hibesine başladı. Pilot projeyle Germencik ve İncirliova ilçelerindeki 5 baş ve altında büyükbaş besleyen tüm küçük aile işletmesine destekleme yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan ve Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem aracılığıyla 2 binden fazla üreticinin büyükbaş hayvanı için ihtiyacına göre besi veya süt yemi verilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu her zaman zor durumdaki üreticinin yanında olduklarını söylerken üreticiler de yapılan destekleme için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli aile işletmelerinin özellikle son günlerde artışının önüne geçilemeyen yem fiyatlarından dolayı üretimi bırakmaması için adımlar atmaya devam ediyor. Dağıtımlar, dövizle birlikte artan ve küçük aile işletmelerini zor durumda bırakan yem fiyatlarındaki artışa karşı Germencik’in Çamköy Mahallesi’nde başlatıldı. Geçen yıl da yapılan hibe desteği bu kez pilot projenin devamında Germencik ve İncirliova ilçelerindeki tüm küçük işletmeleri kapsayacak.

“Çiftçi çok zor durumda”
İki ilçedeki büyükbaş varlığının yaklaşık yarısı için yapılacak olan desteklemeyle ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, “Artık nefes almanın pahalılaştığı bir dönemde vatandaşlarımız hayvancılıkla, tarımla geçiniyorlar. Maliyetler ciddi olarak çok yüksek. Onların talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize süt ve besi yemi desteği veriyoruz. Tabii ki bu vatandaşlarımıza bu destekler ilaç gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklemelere devam edeceğinin altını çizen Başkanvekili Altıntaş, “Çiftçi çok zor durumda. Bunun sonunun ne olacağını da herkes merak ediyor. Büyükşehir Belediyesi her zaman vatandaşlarımızın yanında olacak” dedi.

“Hiçbir yerden destek alamıyorduk”
Desteklemeden yararlanan ve 3 büyükbaşı olduğunu söyleyen Ümmühan Cenap “Bakması sıkıntı; yem yok, saman yok. Her şey pahalı, kendimize mi bakacağız hayvanlarımıza mı bakacağız. Hiçbir yerden destek almıyorduk. Çalışırsak hayvanlarımıza bakabiliyoruz, çalışmazsak bakamıyoruz. Desteği nereden bulacağız? Yem fiyatları biraz ucuzlasın, ucuzlasa daha iyi olur. Yem fiyatları daha önce yine iyiydi ama bir aydır çok pahalılaştı” şeklinde konuştu.

“Alım gücüm yok”
Daha önce 8 tane büyükbaşı olduğunu ve pahalılıktan dolayı bu sayıyı 3’e indirdiğini söyleyen Mehmet Kacar “Ben daha fazlasını yapmak istiyordum ama yapamadım ve elimdeki hayvan sayısını azalttım. Saman, yem, arpa pahalılaştı. Biz hayvan sayımızı artık eritiyoruz; bu fiyatlar böyle gittiği sürece daha da düşüreceğim. Nasıl dayanacağız. Süt 4 lira 70 kuruş ama daha onu da almadık. Bu sürecin içerisinden nasıl çıkacağız? Sizin verdiğiniz yem de bittikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum, alım gücüm yok. Biz destek aldığımız müddetçe biz bu işi yaparız. Ama destek yok, siz ne yapıyorsunuz diye soran yok, küçülmeye mecbur kalıyoruz. Allah bin kere razı olsun, Özlem Hanım’ı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir ineğim vardı, sattım”
Çamköy Mahallesi Muhtarı İlhan Kaştan “Çiftçiye, bizlere bu desteği yaptığı için Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yemler çok pahalı, halk yem almakta zorlanıyor. İneklerini satan arkadaşlarımız oldu. Bu desteği yaptığı için memnunuz. Üretici çok zor durumda. Şahsen benim bir ineğim vardı, sattım. Yani çok büyük destek, sağ olsun başkanımız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi ile Tüm-Bel Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi ile Tüm-Bel Sen arasında toplu iş ...
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Karyalılar’ın yaşantısını inceledi ilginç bir buluş ortaya çıkardı İncir ve zeytin çekirdeği özünden bağışıklık sistemini güçlendiren karışım Japonların dikkatini çekti
YEREL HABERLER Karyalılar’ın yaşantısını inceledi ilginç bir buluş ...
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
YEREL HABERLER Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
Başkan Ertürk, Horsunlu Sosyal Tesisi'nin çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Ertürk, Horsunlu Sosyal Tesisi'nin ...
Geleceğin pehlivanları yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Geleceğin pehlivanları yemekte bir araya geldi
Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için çalışıyor
YEREL HABERLER Sadece para kazanmak için değil, yaşlanmamak için ...
ADÜ'de 'Balkanlarda Türklük' konulu söyleşi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Balkanlarda Türklük' konulu söyleşi ...
Aydın, organ nakli başarısı ile 7. sırada
YEREL HABERLER Aydın, organ nakli başarısı ile 7. sırada
Kuşadası’nda gönüllü öğrenciler, miniklerin hayallerine ortak oldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda gönüllü öğrenciler, miniklerin ...
Kuyucak Belediyesi, gençleri Çanakkale ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi, gençleri Çanakkale ile ...
Türkiye’deki 5 bin deveyi ezbere biliyor
YEREL HABERLER Türkiye’deki 5 bin deveyi ezbere biliyor
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi
YEREL HABERLER Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun ...
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Başkan Atay'dan minik Ata'yı sevindiren hediye
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan minik Ata'yı sevindiren hediye
Söke’de muhtarlar, mesleki eğitim programları konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Söke’de muhtarlar, mesleki eğitim programları ...
Efeler, üçüncü kreş için hazırlıklara başladı
YEREL HABERLER Efeler, üçüncü kreş için hazırlıklara başladı
Güzelçamli’da STK’lara belediye projeleri hakkında bilgi verildi
YEREL HABERLER Güzelçamli’da STK’lara belediye projeleri hakkında ...
Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma projesinde ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar sokak sağlıklaştırma ...
Karacasu’da 12 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karacasu’da 12 mahalle karantinaya alındı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki alt yapı ...
ADÜ'de Yapay Zeka Topluluğu kadına şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER ADÜ'de Yapay Zeka Topluluğu kadına şiddete dikkat ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Nazilli MYO ve Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Nazilli MYO ve Nazilli Sağlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.