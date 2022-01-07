ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele adlı seminer gerçekleşti.



Moderatörlüğünü Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun yaptığı seminerde, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Gülşah Ş. Kale Yolcu konuşmacı olarak yer aldı.



Seminerde, bağımlılık hakkındaki temel bilgilerin yanı sıra madde bağımlılığına ilişkin istatistikler, gençlerin madde bağımlılığı karşısında yapabilecekleri, dikkat etmeleri gerekenler, kurumsal ve bireysel olarak bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.



Öğrencileri ve öğretim elemanlarının katıldığı seminer, soru ve önerilerin ardından Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun konuşmacılara çiçek takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.