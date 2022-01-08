Söke Sağlık Hizmetleri MYO’ya eğitim amaçlı ambulans desteği sağlandı

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na (MYO) İlk ve Acil Yardım Programında kullanılmak üzere eğitim amaçlı ambulans desteği sağladı.



İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin ambulanslarla uygulama yapabilmelerinin önem taşıdığını belirten Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, teorik eğitimin yanı sıra öğrencilere bizzat ambulans ekipmanlarıyla da uygulama yapabilme imkânı sağlamak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans talebinde bulunulduğunu ifade etti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün tam donanımlı ambulansı eğitim amaçlı tahsis ettiğini belirten Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, “Talebimimizi gerçekleştirerek bir adet tam donanımlı ambulansı eğitim amaçlı tahsis eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e ve süreçte emeği geçen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Rektör Yardısı Prof. Dr. Ali Akyol’a teşekkür ederiz" dedi.

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