Didim'de amfi tiyatro yükselmeye devam ediyor İlk konser Haziran ayında yapılacak

Didim Belediyesi tarafından yapılan, bölgenin yeni kültürsanat merkezi konumuna sahip olacak Didim Amfitiyatro’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve 4 bin kişi kapasitesi ile içerisinde otopark, restoran, cep sineması, çok amaçlı salonları barındırıcak olan Amfitiyatro, Didim 2. Koy'da yükseliyor.

Milet Antik Kenti'nden ilham alınarak mimarisi oluşturulan Didim Amfitiyatro'da ilk konser 2022 Haziran ayında organize edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Yerel Seçimlerde vaat ettiğimiz büyük projelerden birisi olan Didim Amfitiyatro'yu Ülkemizin önemli turizm kentleri arasında olan ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Kentimizi kültür sanatın yeni merkezi olarak konumlandırdık. Bu kapsamda, yakın zamanda açılacak Didim Gençlik Merkezi, inşaatına başlanacak olan Didim Kültür Merkezi ve 2022 Haziran ayında ilk konseriyle görücüye çıkacak Didim Amfitiyatro projelerimiz oldukça önemli. Ayrıca kentimize özgün festivaller de KültürSanat Kenti Didim yaklaşımımıza uygun şekilde organize ediliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.