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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Kent Meydanı’na kavuşuyor

İHA

Kuşadası Kent Meydanı’na kavuşuyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası’nın “kent meydanı” hayali gerçek oluyor. Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanarak detayları paylaşılan Kent Meydanı Projesi tam not aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Modern bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuşadamızın önemli bir ihtiyacını daha giderecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde verdiği bir sözünü daha yerine getirmek için harekete geçti. Mevcut Belediye Hizmet Binasının bulunduğu alanı da içine alacak olan Kuşadası Kent Meydanı projesinin detayları Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri ile Kuşadalılarla paylaşıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Estetik Kurulu Üyesi Mimar Levent Köylü ile Kuşadası Belediye Meclisi ve Kent Estetik Kurulu Üyesi Mimar Ali Genç tarafından belediye meclis üyelerine ve vatandaşlara sunulan proje büyük beğeni aldı.

Kuşadası Kent Meydanı projesinin detayları ile ilgili olarak bilgi veren Kent Estetik Kurulu Üyesi Mimar Ali Genç, projenin uzman bir ekip tarafından tüm ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Toplam 18 bin 841 metrekarelik bir proje alanına sahip olan Kuşadası Kent Meydanı projemiz 7 bin 711 metrekarelik yeşil alan, 8 bin 152 metrekarelik sert zemin alan, 523 metrekarelik ahşap deck alanı, 297 metrekarelik amfi alanı, 1420 metrekarelik ticari alan, 13 bin 650 metrekarelik otopark alanı ile 660 metrekarelik saçak alanından oluşuyor. Projemizin omurgasını mevcut yeşil alanlar oluşturdu. Dutlu Park olarak anılan Yunus Emre Parkımız ‘Bahçe’ adıyla aynen korunacak ve yeşil alan miktarı daha da artırılacak” dedi.

Hanım Cami’inden başlayarak İnönü Bulvarı’na kadar uzanacak olan Kent Meydanı’nın dört ayrı bölümden oluşacağını ifade eden Mimar Ali Genç “Projemizde iki ayrı meydan yer alıyor. İlk meydan mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu alan ile Yunus Emre Parkı arasında yer alacak. Bu meydanın batı cephesinde kamusal veya özel girişimlerin kullanabileceği ticaret ve ofis alanları bulunacak. Atatürk Heykeli’nin yer alacağı bu meydan resmi törenlere imkân tanırken, heykel çevresindeki kentsel düzenleme ile günlük hayatta mola alanı haline gelecek” dedi.

Meyve ağaçlarıyla tanımlanan Yunus Emre Parkı’nın projenin ikinci bölümü olarak ‘bahçe’ alanı adıyla korunacağını belirten Mimar Ali Genç şöyle konuştu: “Meyve ağaçlarının arasından ilerleyen yaya rotası, kentsel buluşma alanı olarak da kullanılabilecek, düşük yoğunluklu alternatif etkinliklere mekân sağlayacak. Meyve ağaçlarının arasındaki alanda sabit bir kent sofrası ve tamamen doğal malzemelerden oluşacak bir çocuk parkı bulunacak. Alanın çevresi ile bağlantısının daha sınırlı olduğu üçüncü bölüm, yeşil alan ve ticari yapı ile çevrelenerek, kendi içinde korunaklı ve tanımlı bir meydan olarak işlev gösterecek. Bu alanda bir taraftan farklı etkinliklerde kullanılabilecek, bir taraftan da günlük hayatta bir mola alanı işlevi görecek ahşap basamaklardan oluşan bir amfi tiyatro yer alacak. Amfi, bir yandan da otopark girişinin üzerine doğru uzayarak otopark girişinin görsel ve fiziksel kalitesine katkıda bulunacak. Projenin dördüncü bölümü ise ‘Avlu’ olarak adlandırılan bölümden oluşacak. Mevcut Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri Parkı bu alana doğru genişletilerek anıt ve heykeller tamir edilerek yeniden yerleştirilecek. Otopark girişi bu alandan alınarak alan boyunca taşıt trafiği önlenecek” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Meydanı projesinin mevcut yeşil alan miktarını ve yaya yollarını arttıracağını belirterek “Dünyadaki modern turizm kentlerine baktığınızda; ne kadar çok yaya alanına sahipse o kadar çok turizm kenti olma kimliğine sahip olduğunu görürsünüz. Kuşadası Kent Meydanı da barındıracağı yaya yolları alanları ile yaşayan bir mekân haline gelecek ve kentimize büyük bir değer katacak. Kent Meydanımız, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler içerisinde beni en çok heyecanlandıranı. En kısa süre içerisinde imalat çalışmalarına başlayacak olduğumuz Kent Meydanımızı 2023 yılının turizm sezonuna kadar tamamlayarak Kuşadası’na kazandırmayı hedefliyoruz. Modern bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuşadamızın önemli bir ihtiyacını daha giderecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizlere inanarak destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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