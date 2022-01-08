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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Elektrikçiler Odası'nda seçim heyecanı

İHA

Nazilli Elektrikçiler Odası'nda seçim heyecanı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı Oda Başkanlığı seçimlerine günler kala seçim takvimlerinin de belli olmasının ardından çalışmalarını hızlandıran adaylar destek arama ve tanıtım ziyaretlerine devam ederken, Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor.

Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası seçimlerinde aday olan Nazilli’nin tanınmış esnaflarından Muzaffer İz, yönetim kuruluna aday üyeleri ile tanıtım ve destek arama ziyaretlerini bu kez Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen’e yaptı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde Nazilli ESKKK Başkanı Dursun Öztunç, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek Başkan adayı İz ve ekibine başarılar diledi. Başkan Öztunç, yaptığı konuşmada: “Tabi önümüzde Allah kısmet ederse bu Pazar itibariyle birinci seçimimiz olan bakkallar odası, daha sonra elektrikçiler, tuhafiyeciler derken 14 odamızın da seçimi devam edecek. Biz de oda başkanı arkadaşlarımız olsun, yeni aday arkadaşlarımız olsun medeni cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı neyse o olur. Biz kurum olarak tüm odalara, başkan adayı arkadaşlara ve başkanlara yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.”

“Bizim kimseye karşı bir husumetimiz yok”
Bazı oda başkanlarının asılsız ithamlarda bulunarak kooperatif yönetimine karşı tutum sergilediklerini de ifade eden Başkan Öztunç: “Bizim kimseye karşı da bir husumetimiz falan yok. Bazı oda başkanlarının ‘Kooperatif bizi istemiyor’ gibi konuştukları duyumları alıyoruz. Bunlar hoş olmayan şeyler. Kooperatifimizin hiçbir kimseye karşı bir istememezlik şansı ve durumu yok. Herkes demokrasi çerçevesi içinde yarışa girer. Bu bir yarıştır. 3 aday olur, 5 aday olur. Bunu bizde biliyoruz. O arkadaşlar da biliyoruz. Mevcut başkanlar iyi çalıştılarsa, hizmet ettilerse zaten tercih edilecek. Yok ama iyi çalışmayıp üyelerine hizmet veremediyse o odada değişim şart. Bu konuda bazı oda başkanlarının sitemlerini duyuyoruz. Bunlar çok yanlış şeyler. Biz bugüne kadar kooperatif olarak hiç kimseye ayrımcılık yapmadık. Yapmıyoruz da. Yapamayız da zaten. Böyle bir şey yok. 14 odaya bağlı bin 600 üyemiz var. Hepsi de başımızın tacıdır. Kooperatifimize geldiklerinde her zaman işlerini görürler. Son zamanlarda birkaç oda başkanının üyesini göndermeyerek ‘Kooperatif kredi vermiyor. Kredi almakta zorlanıyoruz’ söylemlerini asla kabul etmiyoruz. Bunlar kesinlikle yalan şeyler. Ve kabul etmiyoruz. Tüm üyelerimiz hiçbir kimsenin söylemine bakmadan kooperatifimize gelebilir, başvurusunu yapabilir” dedi.

NGC’ye hayırlı olsun ziyareti
Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yapan ve yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni de (NGC) ziyaret eden Muzaffer İz ve ekibi, NGC Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Özmen, ziyaret nedeniyle İz ve ekibine teşekkür ederek: “1993 yılında kurulan cemiyetimiz ilk kez hizmet binasına kavuştu. Bununla birlikte basın mensupları olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdik. Neredeyse her gün ziyaretçilerimiz oluyor. İyi dileklerini ileten ve ziyaretleri ile bizleri çok mutlu eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Özellikle oda seçimleri döneminde tüm aday arkadaşlar ziyaret ederek bizlerle seçim çalışmalarını değerlendiriyor. Seçimlerin ilçemiz ve bölgemiz için, özellikle de esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başkanların en önemli görevi üyelerine en iyi şekilde hizmet etmektir”
Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası başkan adayı Muzaffer İz, “1967 yılında kurulan Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası, çok sayıda farklı iş sektöründen üyeleri barındırması ve Nazilli’nin neredeyse tüm kesimlerine hitap etmesi nedeniyle ilçenin en büyük ve en köklü odaları arasındadır. Yaklaşık 650 üyeyle ilçenin en köklü ve büyük odaları arasında yer alıyoruz. Kısa adı ile Nazilli Elektrikçiler Odası seçimleri 16 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Daha katılımcı, daha etkili, daha dinamik ve üye esnafımızın ticaretini olumlu yönde etkileyecek projelerle üyelerimizin yanında olmak en büyük amacımız. Yönetim kurulunda görev alacak donanımlı ekibimizle hizmet için adayız” dedi.

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