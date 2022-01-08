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Aydın filede THY'yi ağırlıyor

DHA

Aydın filede THY'yi ağırlıyor


AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 16 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde 4'üncü basamakta yer alan 28 puanlı Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sezonun ilk maçında rakibine İstanbul'da 3-0 mağlup olan Aydın temsilcisi bu kez kazanarak seyircisinin yüzünü güldürmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-01-08 11:23:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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