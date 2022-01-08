DSİ Müdürü Yıldız: “Kuraklığa rağmen sulama sezonu başarı ile tamamlandı”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yaşanan kuraklığa rağmen sulama sezonunun başarı ile tamamlandığını belirterek “Vatan topraklarını ihya etmeye devam ediyoruz” dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 11. Kalkınma Planı ve Tarım Şurası kararları doğrultusunda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere sulama yatırımlarını hızlandırdı. Yapılan çalışmalar ile ilgili DSİ tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin verimli topraklarının bereketine bereket katmaya ve ülkeyi su yatırımları ile ihya etmeye devam edildiğine dikkat çekildi.



“Kuraklığa rağmen sulama sezonu başarı ile tamamlandı”

2021 sulama sezonunda kuraklığa rağmen ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını sözlerine ekleyen Yıldız; “2021 yılının ülkemizde kurak bir yıl olarak geçmesine rağmen sulamalarda çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Sulama Birliklerimizin başarılı çalışmaları sayesinde sulama sezonları başarıyla tamamlanmıştır. Bununla birlikte sulamada modern şebekeye geçerek büyük tasarruf sağladık. Hizmete açılan alanlarda, borulu şebeke ile sulanan arazimizi yüzde 6’dan yüzde 29’lara çıkardık. Ülkemiz genelinde sulama yatırımları ile beraber eş zamanlı yürüttüğümüz arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde 2021 yılı sonu itibarıyla toplamda 6,02 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil çalışmaları tamamlanmıştır” diyerek arazi toplulaştırma projelerinde 2023 yılı hedeflerinin 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil çalışmalarının tamamlanması olduğunu ifade etti.



“Şehirlerimize memba kalitesinde İçme suyu temin ettik”

İçmesuyu yatırımları kapsamında 81 il için hazırlanan İçmesuyu Eylem Planları ile illerin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefleri doğrultusunda şehirlere memba kalitesinde içmesuyu temin çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız; “2021 yılı sonunda 49 milyon kişiye yaklaşık yıllık 5 milyar m3 içme kullanma suyu temin ettik. Bu yatırımlar yapılmamış olsaydı 44 il kısmen veya tamamen susuz kalacaktı. Bununla birlikte Ankara'nın asırlık rüyası olan ve 31,5 km ile Türkiye'nin en uzun içme suyu tünelini içinde barındıran Gerede Sistemini tamamladık. Gerede sistemi sayesinde Başkentimiz Ankara’ya yıllık 226 milyon metreküp su aktarılacak ve 2050'ye kadar su problemi yaşanmayacaktır. Kilis Yukarı Afrin Barajı, Gaziantep Düzbağ ve Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projeleri ise hizmete aldığımız diğer projelerden bazılarıdır. Ayrıca, Samsun 19 Mayıs, Denizli, Trabzon, Çanakkale, Nazilli, Milas ve İzmir Karaburun İçmesuyu, Çorum Koçhisar 2. Merhale, Adıyaman Besni Gölbaşı ve daha birçok yerde İçmesuyu yatırım çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan öncelikli olarak içme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan havzalarda genellikle baraj, gölet gibi depolamaların membaındaki kirlilik tehdidi oluşturan atıksuların toplanması, arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılması ve kontrollü deşarjı ile ilgili çalışmalar kapsamında atıksu tesisleri de inşa ediyoruz” dedi.



“Taşkın Koruma Yatırımları önem kazandı”

DSİ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile Taşkın Erken Uyarı Sistemi’nin geliştirildiğini belirten Yıldız; “İklim değişikliğine bağlı şiddetli yağışlarla birlikte daha önce yaşanmamış büyüklükte taşkınlar oluşabilmektedir. DSİ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Taşkın Erken Uyarı Sistemi geliştirilerek uygulamaya konulmaktadır. Bu sistemle dere yataklarındaki su seviyesi anlık takip edilecek, herhangi bir taşkın tehlikesi anında mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimler vasıtasıyla, yöre halkı önceden uyarılacak böylece gerekli tedbirler alınıp can ve mal kaybı önlenecektir. Üst havza tedbirleri kapsamında; Islah sekileri, tersip bentleri, geçirgen bentler (sel tırmığı dahil), moloz bariyerleri ve benzeri yapıların inşa edilmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız,’ Taşkın koruma tedbirleri kapsamında; Taşkın kontrol barajları, beton ve kagir duvarlar, taş tahkimatlar, biritler, dere yatağı tanzimleri, yol geçiş yapıları ve bu işler ile ilgili tüm sanat yapıları inşa edilerek proje sahalarının uzun vadeli olarak kalıcı şekilde taşkınlardan korunması sağlanmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında başta Rize, Giresun, Trabzon, Ordu ve Artvin illeri olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde olmak üzere, Batı Karadeniz Bölgesinde, meydana gelen taşkınlar sonrasında acil eylem planları hazırlanarak planlama ve projelendirme aşamasında olan projelere hız verilmiş, inşaat aşamasında olanlar da ise yoğun bir şekilde inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Herhangi bir taşkın afeti meydana geldiğinde hızlı bir koordinasyon içerisinde makinalarımız yakın bölgelerden anında afet bölgesine ulaştırılmaktadır” dedi.



Hidroelektrik enerjide ise yıllık 109 Milyar kilovat olan üretim potansiyeli, 2021 yılı sonu itibari ile 110 Milyar kilovat potansiyeline ulaştığını vurgulayan Yıldız; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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