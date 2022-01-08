Kuşadası okullararası Kros şampiyonası’na ev sahipliği yaptı

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) tarafından düzenlenen ‘Okullararası Yıldızlar ve Gençler (AB) Kros Grup Yarışları, Adagöl Spor ve Mesire alanında yapıldı.

Kuşadası Adagöl Koşu Parkurunda düzenlenen müsabakalara Türkiye’nin farklı illerinden 55 okul ve 430 sporcu katıldı. Yıldızlar ve Gençler (AB) olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan yarışlarda, Yıldız Kızlar 1500 metre, Yıldız Erkekler 2000 metre koşarken, Genç Kadınlar 3000 metre, Genç Erkekler ise 5000 metrede ter döktü. Kuşadası Belediyesi İkram Aracı’ndan sporculara taze sıkılmış meyve suyu ikramında bulunularak vitamin dopingi yapıldı. Yarışmaların ardından dereceye giren okulların sporcularına madalya ve kupaları Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından verildi.

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