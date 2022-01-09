Elektrikçiler Odası Başkan Adayı Muzaffer İz oda üyeleri ile buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı Oda Başkanlığı seçimlerinde aday olan Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası Başkan adayı Muzaffer İz ve ekibi oda üyeleri ile kahvaltıda buluştu.

Etkinlik için Nazilli Belediyesi iştiraklerinden olan Hangar Kafe ve Restoranını tercih eden Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası Başkan adayı Muzaffer İz’ ve ekibinin verdiği kahvaltıda, oda üyeleri ile birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç yalnız bırakmadı. Dört adayın seçimlere gireceği ve yaklaşık 450 üyenin oy kullanacağı kahvaltıya 250’den fazla üyenin gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Yoğun katılım nedeniyle üyelerine teşekkür eden ve mutluluğunu dile getiren Nazilli’nin tanınmış esnaflarından Muzaffer İz, yönetim kuruluna aday üyeleri ile oda üyelerine daha iyi hizmet edeceği sözünü vererek tüm üyelerden destek istedi. İz, “Odamıza daha iyi bir hizmet verebilmek, üyelerimizin dert ve sıkıntılarına çare olabilmek için ben ve yönetim kurulu üyelerim aday olduk. Üyelerimizden mavi listeye destek vererek bizlere görev vermelerini bekliyoruz” dedi.

“Sadece odamıza değil Nazilli’ye hizmet için adayız”

Nazilli’de 16 Ocak Pazar günü Ahmet Şensan Kültür Merkezinde düzenlenecek olan kongrenin Nazilli için de hayırlı olmasını dileyen aday Muzaffer İz: “Bildiğiniz gibi 16 Ocak Pazar günü odamızın olağan genel kurulu var. Allah nasip ederse biz bu yolda sadece odamıza değil Nazilli’ye hizmet için adayız. Odamıza daha iyi bir hizmet verebilmek, üyelerimizin dert ve sıkıntılarına çare olabilmek için ben ve yönetim kurulu üyelerim aday olduk. Sizler uygun görür desteklerseniz oyunuz mavi olacaktır. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“14 odamızda 40’tan fazla aday var”

İlçedeki oda seçimlerinin demokratik bir ortamda geçmesini dileyen ve 14 odada 40’tan fazla aday almasının demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Nazilli ESKKK Başkanı Dursun Öztunç: “2022 yılı odalardaki seçimlerle geçecek. Nazilli’de de 14 odamız var ve 40’tan fazla da başkan adayı. Bu dönem odaların çok sayıda başkan adayı var. Bütün odalardaki seçimlerin başkanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bizler her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. ‘Oda başkanımız değişirse kooperatif bize nasıl bakar’ diye konuşmalar geliyor, böyle bir şey yok. Kesinlikle kimsenin böyle bir kuşkusu olmasın. Muzaffer İz kardeşimize ve ekibine seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.

120 kişilik tesiste verilen kahvaltıya 250’den fazla oda üyesi katıldı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Adayı İz, kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti. Yoğun katılım ve destek Muzaffer İz ve ekibini mutlu ederken, seçimlerin renginin ise neredeyse belli olduğu izlemini bıraktığı oda üyeleri arasında en çok konuşulan konu oldu.

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