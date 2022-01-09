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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Deve Güreşi iptal edildi

İHA

Germencik Deve Güreşi iptal edildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde bugün düzenlenecek olan deve güreşi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Germencik’te bugün düzenlenmesi planlanan deve güreşinin iptal edildiği duyuruldu. Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bugün Alangüllü Arena'da gerçekleşmesi planlanan 73. Geleneksel Büyük Germencik Deve Güreşi Festivalimiz olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir” denildi.

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