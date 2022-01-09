Aydın Kros Yarışları'nda 430 sporcu dereceye girmek için ter döktü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen okullar arası kros yarışmasında öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Kuşadası Adagöl Koşu Parkuru'nda düzenlenen parkurdaki yarışlara Yıldız ve Gençler kategorilerinde Türkiye’nin farklı illerinden 55 okul 430 sporcu katıldı. Yarışlarda büyük mücadele veren gençler, başarılı olmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyasıya rekabetin oluştuğu yarışmalarda sporcular 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik parkurları koştu. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları verildi. Dereceye giren okul takımları, 26 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek olan okullar arası Türkiye Kros Şampiyonası'na katılacak.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “İlimizin gerek iklim şartları gerekse de coğrafi konumu bakımından dolayı önemli bir yere sahip olması sayesinde burada çok güzel bir ortamda çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyon sonunda ferdi ve takım sıralamasında ilk 3'e giren takım ve sporcularımız illerini Türkiye Şampiyonasında temsil edeceklerdir. Atletizmin sporun ana taşlarından biri olduğunun bilincindeyiz. Kulüplerimiz ve antrenörlerimiz de ciddi başarılar elde ediyorlar. Genç Erkekler grubunda bir şampiyonumuz ilimizden oldu. Aydın hem sporcu alt yapısı olarak hem de yaptığı organizasyonlarla öne çıkıyor. Olimpiyatlarda ve şampiyonlarda boy gösterecek olan çocuklar buralardan yetişiyor. Bu yüzden bu organizasyonlarımız çok kıymetli. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Okullar arası Yıldızlar ve Gençler (AB) Kros Grup Yarışları’nda birincilik elde eden Sporcuların isimleri şöyle:

"Yıldız Kızlar Kategorisi'nde Eskişehir'den Zeynep Özkara, Yıldız Erkekler Kategorisi'nde İstanbul'dan Kerim Tetik, Genç Kadınlar (A) Kategorisi'nde Eskişehir'den Ayça Fidanoğlu, Genç Kadınlar (B) Kategorisi'nde İzmir'den Irmak Şereflioğlu, Genç Erkekler (A) Kategorisi'nde Aydın'dan Cuma Özcan, Genç Erkekler (B) Kategorisi'nde İzmir'den Ege Kızılelma."

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