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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı

İHA

Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı

Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nda seçim heyecanı yaşanırken, 12 yıllık Başkan Semih Özmeriç tek aday olarak girdiği genel kurulda yaptığı konuşmasında, pandemi döneminde şoför esnafının yaşadığı sıkıntılardan söz etti.
Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Şoförler Odası Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Semih Özmeriç göreve geldiği günden bu yana geçen 12 yıllık süreçte gerçekleştirdikleri çalışmaları şoför esnafı ile paylaştı. Yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli ile birlikte belirlenen program dahilinde üyelere en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Özmeriç, "20102014 yıllarını kapsayan ilk dönemimizde odamızın mali imkanlarının iyileştirilmesi, üyelerimizin neler istedikleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek öncelik sırasına göre uygulamaya geçilmesi, taksi, özel halk otobüsü ve servislerin kurumsal alt yapılarının oluşturulması ve mevcut yönetmeliklerin iyileştirilmesi hususlarında çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle bir hukukçu ve mali müşavirle sözleşme imzalayarak yaptığımız çalışmaların hukuksal alt yapısını oluşturduk. Bu sayede o zamanki muhatabımız Aydın Belediyesi'nde bir dizi meclis kararı olmak suretiyle şoför esnafımızın lehine kararların çıkmasına katkıda bulunduk. İlimizde faaliyet gösteren tüm toplu taşıma araçlarının il trafik komisyon kararlarının yeniden yazılmasını ve yeni kararlarda herkesin hatlarının kendi şahısları adına tescil ettirmesini sağladık. GEKA'ya Şoförler Halkla Buluşuyor projesi hazırladık ve projemiz kabul edildi" dedi.

"Kimseyi yolda bırakmıyoruz"
Yeniden seçildiği ikinci dönemde de oda üyelerinin taleplerini karşılamakta güçlük çeken çekiciyi yenileyerek 10 tekerlekli sıfır bir çekiciyi odaya kazandırdıklarını ve bu sayede kimseyi yolda bırakmadıklarını kaydeden Özmeriç, "Bizlere olan güveniniz ile göreve devam ettiğimiz 20142018 yılları arasındaki ikinci dönemimizde de 2014 yılında Aydın'ın Büyükşehir olmasının ardından ulaşımın tamamı UKOME'ye devir oldu. Büyükşehir kurulur kurulmaz UKOME ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taksi, toplu taşıma ve servis araçları yönetmeliklerini sunduk ve hemen geçirdik. Odamıza sıfır 10 tekerlekli çekici kazandırarak hizmetinize sunduk. Aracımız gece gündüz hizmet veriyor ve kimse yollarda rezil olmuyor. Şoför esnafımız krediye ulaşmakta güçlük çekiyor ve özel bankalardan yüksek faizli kredi çekmek zorunda kalıyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda şoför esnafımıza hiçbir prosedür ile uğraşmadan, kefilsiz kredi imkanı tanıdık ve diğer bankalardan kurtularak odamızın kurduğu Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden faydalanmalarını sağladık" diye konuştu.

"Pandemi ilan edilince uykularım kaçtı"
Korona virüs salgını dolayısıyla pandeminin ilan edildiği gece sabaha kadar uykularının kaçtığını ve şoför esnafını düşündüğünü belirten Özmeriç, "Pandemi bugüne kadar hiç birimizin karşılaşmadığı farklı bir durumdu. 13 Mart günü pandemi ilan edildiğinde geceler boyu gözüme uyku girmedi. Bunun sebebi ise birçok üyemizin kredilerini nasıl ödeyeceği ve yaşantısını nasıl devam ettireceği yönündeydi. Hemen o gecenin sabahında ilgili kurum ve kuruluşlara yazılar yazdım. Sağ olsunlar herkes elinden geldiğince seferber oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyeleri de bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Siyasilerimiz, merkezi hükümet ve sayamadığım bir çok kurum ve kuruluş üzerine düşen görevi fazlasıyla yaparak bizlerin yanında oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor durumda kalan şoför esnafı için, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılının 5'inci ve 6'ncı ayları için toplu taşıma araçlarının yol kullanım ve otogar ücretlerini terkin etti. 2021 yılında da bir kısmında indirim yapmak suretiyle katkıda bulundu. 2022 yılı için de yol kullanım ve otogar ücretlerine zam yapılmadığı gibi; fiyat tarifesi, araç değişikliği ve uygunluk belgesi ücretleri ile personel çalışma belgesi kaldırıldı. Hat kullanım ve çalışma ruhsatı adı altında tek bir ruhsat makul fiyata alınabilecek. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz neticesinde maliyetlerimizin artması sonucu talebimiz haklı görülerek taksi, toplu taşıma ve okul servis araçlarında yeni fiyat tarifesine geçildi. Ayrıca hükümetimiz tarafından da bin ve 3 bin TL olmak üzere 2 defa destek verildi" ifadelerini kullandı.

Söz alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da ellerinden geldiğince şoför esnafının yanlarında olduklarını belirterek belediye olarak imkanlar dahilinde ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Semih Özmeriç tek aday olarak seçime giderken listesinde ise şu isimler yer aldı: "Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Yunus Zeybek, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin, İsmail Köker."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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