İki evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

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Aydın’da iki evden hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalanan iki şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi’nde iki ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Z.O. ve E.D. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Nazilli ilçesinde oldukları tespit edildi. Tespit edilen iki şahıs yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İki şüpheli bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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