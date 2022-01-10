Germencik Belediye Başkanı Öndeş'in '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Öndeş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte gerek pandemi gerekse genel durumlardan ötürü en en çok zarar gören meslek gruplarından birisi de basın yayın sektörü oldu. Gitgide artan hayat pahalılığı, döviz kurlarındaki değişimler ve buna bağlı olarak baskı ücretleri, yayın giderleri, istihdam ve benzeri gibi sektörel girdi maliyetlerinin artması basın yayın organlarının özellikle de yerel medyanın varlığını sürdürebilmesini her geçen gün daha da güçleştirmektedir. İçerisinde bulunduğunuz bu zorlu süreci yakınen takip ediyor, yaşadığınız sıkıntıları en kalbi duygularımla paylaşıyorum. Tüm maddi ve mesleki zorluklara rağmen Basın Meslek İlkeleri çerçevesinde kamusal bir görev olan gazeteciliği şahsi çıkarları için kullanmayan, namusu ve hakkıyla şartlar ne olursa olsun bu kutsal görevi ifa eden basın emekçilerimizi saygı ile selamlıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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