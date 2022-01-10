Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı

Aydın’da havaların soğuması ile birlikte grip ve nezleden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ilaç olarak bilinen zerdeçal, hibiskus, tarçın gibi bitkilerden yapılan kış çaylarına rağbet etti.

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korumak amacıyla tüketilen kış çaylarına rağbet artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar grip ve nezleden korunmak için, özellikle bitkisel çaylara talebi arttıran vatandaşlar ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların doğal bitkilere yönelmesinin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 100'ün üzerinde şubesi olan ve merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş’in hazırladığı özel kış çayı karışımı da vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Çeşitli baharatlardan üretilen kış çayının çocuklar ve ilaç kullanamayan hamile kadınlar tarafından da yoğun ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul; “İlaçların mutlaka bir yan etkisi olduğu için bir çok kişi doğal yollarla kendini korumaya özen gösteriyor. Bu kapsamda gelen talep üzerine baharat bölümü gıda mühendislerimizce hazırlanan ve adını ‘Kış çayı’ verdiğimiz ürün yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her yıl sonbahardan kışa giriş döneminde ürünü hazırlayıp ülke genelindeki mağazalarımızda kış köşesi hazırlıyoruz. Ürün yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilaç kullanmaması tavsiye edilen doğal ve organik ürünlerden elde edilen kış çaylarına daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.

Zencefil, zerdeçal, tarçın, meyan kökü, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bamya çiçeği karışımdan özel bir formül ile yapılan ‘kış çayı’ özellikle boğaz iltihabı ve soğuk algınlığına karşı tüketiliyor.



“Asırlık geleneklerle hazırlanıyor”

Kış çayının aslında yeni bir buluş olmadığını aslında asırlık bir geleneği yeniden halkla buluşturduklarını belirten Tonkul; ”Biz aslında kültürümüzde önemli bir yeri olup unutulmaya yüz tutan geleneği yeniden canlandırdık. Bir zamanlar insanların çoğu köylerde yaşadığı için bu tür doğal bitkilerden elde edilen çaylar çok daha fazla tüketilirdi. Ancak şehir yaşantısının yoğunlaşması ile bazı gelenekler kayboldu. Bu nedenle eskiden ninelerimizin yaptığı bu çayı şimdi biz yapıyoruz. Hiçbir yan etkisi olmayan bu özel karışım kış çayı ile hamilesinden yaşlısına, çocuğundan gencine soğuğa karşı herkesin direncini artırıyor” dedi.

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