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Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, “Koltuktan güç alan değil, o koltuğa güç veren olmak zorundayız”

İHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Belediye Başkanı Metin Ertürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ilçesinde ağırladı. Basın mensuplarına önce ilçeyi ve yapılan projeleri tanıtma amaçlı bir gezi düzenleyen Başkan Ertürk, gezinin sonunda Aydın'ın Uludağı olarak bilinen bin 200 rakımlı Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeği verdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, “Koltuktan güç alan değil, o koltuğa güç veren olmak zorundayız”

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Belediye Başkanı Metin Ertürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ilçesinde ağırladı. Basın mensuplarına önce ilçeyi ve yapılan projeleri tanıtma amaçlı bir gezi düzenleyen Başkan Ertürk, gezinin sonunda Aydın’ın Uludağı olarak bilinen bin 200 rakımlı Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeği verdi.

20 yıl Kuyucak’a bağlı Pamukören Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2014 seçimlerinde 40 milyon TL borç ile devraldığı 6 buçuk milyon bütçeli Kuyucak Belediyesi’ne yaklaşık 48 milyonu devlet yatırımı olmak üzere toplam da 90 milyon liralık yatırımla örnek bir ilçe yapan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Ak Belediyeciliğin örneklerini ilçemizde sergileyerek koltuktan güç alan değil, o koltuğa güç veren bir belediye başkanı oldum. Bu hizmetleri gerçekleştirmemizde destek veren ekibime de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir şehir önce gönüllerde kurulur” sloganı ile gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade eden Başka Ertürk, “Öncelikle tüm gazeteci dostlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 2014 yılından itibaren Kuyucak Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Birbirinden değerli projeler gerçekleştirerek Kuyucak'ın çehresini değiştirdik. Bize güvenenler asla yanılmadı. Bizim anlayışımızda siyaset odaklı belediyecilik yoktur, israf yoktur, laf üretmek yoktur, gösteriş yoktur. Sadece hizmet, hizmet, hizmet vardır. Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışı ile israf eden değil, kaynak oluşturan belediye olduk. Bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir, halkımıza hizmet vermekten onur duyuyorum” dedi.

“Gençlerimize büyük önem verdik”
Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana yaptığı 100’den fazla projeyle Kuyucak’ın çehresini değiştirdiklerini belirten ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerinin altını çizen Başkan Ertürk, Kuyucak Gençlik Merkezi sosyal tesisleri yüzme havuzu projesi ile gençlerin, halkın ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi. Başkan Ertürk, “Gençlik Merkezi binamız toplam 23 bin 143 metrekare alana kurulmuştur. Yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol, voleybol, tenis kortu, halı saha ve yürüyüş yolu ile gençlerimize her türlü aktiviteyi katabilecekleri bir sosyal tesis oluşturarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefledik. Gençlik Merkezimin içinde yine çocuk kütüphanesi, çeşitli kursların verildiği derslikler, sergi alanı ve kafeteryası bulunmaktadır. Aynı şekilde Pamukören Sosyal tesisleri Pamukören Belediye Başkanlığım döneminde yapıldı. Okul, derslikler, hastane, üniversite, mesire alanları, sosyal tesislerle Kuyucak ülke standartları üzerine çıkmıştır. Geçen 6 yılda 19’u en uzak mahallemiz olan Taşoluk Mahallemizde olmak üzere 27 adet betonarme köprü de yapılmıştır. Yine ilçemizde TOKİ çalışmaları tamamlanmıştır. Ahşap ve taş kaplamalara ağırlık verilen projede farklı metrekarelerde 177 konut yer almaktadır. 19 Ekim 2018 tarihinde hak sahiplerine anahtar teslim yapılmıştır. 2 adet çocuk parkı, 82’i engelli olmak üzere 104 araçlık otoparkı kapsayan 9 bloktan oluşan bir çalışmamız oldu” dedi.

“Aydın’ın en modern pazaryerini yaptık”
Başkan Ertürk, bölgede eşi benzeri olmayan kapalı Pazar yeri yaptıklarını ve projenin birçok belediyeye örnek teşkil ettiğini söyledi. AK Partili Başkan Ertürk, “Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri’mizin toplam alanı 21 bin m2 ve 3 kattan oluşmaktadır. Birinci batar katta 200 araçlık otopark alanı, 2. katında züccaciye, hırdavat ve konfeksiyon, sebze, meyve, et, süt ve süt ürünleri satış alanı, merkezi ısıtmalı ve soğutmalı 700 kişilik düğün salonumuz ve 43 adet dükkan bulunmaktadır. Asansör ve Yürüyen merdivenlerin de içinde bulunduğu 10 milyon 250 bin TL’ye mal olan kapalı pazar yerimiz engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza da uygun inşa edilerek, kışın soğuk ve yağmurlu günlerde hijyenik ve konforlu bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilecekleri modern bir Pazaryeri kompleksidir. Engelsiz bir pazaryeridir. 2014 yılında borçla devraldığımız belediyede projeler üreterek 2017 yılında projelerin büyük bölümünü de tamamladık. Şu anda belki de Türkiye’nin en borçsuz belediyesi olarak bir yandan da yatırımlara önem verdik” dedi.

“Ranta izin vermedik”
Kargılıdere Peyzaj düzenlemeleriyle ilgili konuşan Başkan Ertürk, İlçemiz merkezinde bulunan Kargılıdere Peyzaj alanı çalışmaları Aydın Denizli karayolu kenarından başlatılmıştır. 48 hektar alanda 2 bin 200 metre uzunluğunda olan Kargılıdere Peyzaj projesinin büyük bölümü devlet tarafından tamamlanmıştır. Bu alanda 8 adet küçük büfe 4 adet kafeterya, 20 adet Pergola, 10 adet Kameriye, 7 adet çocuk oyun grubu bulunmaktadır. Kargılıdere Peyzaj projesi de 5 milyon 200 bin TL keşif bedeli ile belediyemiz imkanları ile yapımı sürmektedir. 4. etapta çalışmalar tamamlanmış olup 5. etap çalışmalara başlanacaktır. 2014 yılında kaçak yapıların bulunduğu meydanda kamulaştırma çalışması yaparak beton yığınına ve ranta izin vermedik. İmara açılarak betonlaşmaya izin verilen alanı öncelikle imara kapatarak halkımızın yeşil alan kullanımına sunduk. 2 milyon TL’yi bulan kamulaştırma bedeli ile bu alanı kazandırdık. Yine ilçemizde 1836 yılında ilk içme suyunu getiren Yakup Paşa anısına yapılan Osmanlı Çeşmemiz halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu alanda 317 metrekarede 2 katlı olarak inşa edilmiş içerisindeki kafe ve kitap okuma alanı ile birlikte Millet Kıraathanesi kapılarını hizmete açmıştır” dedi.

“Temiz enerji GES ile üretime geçtik”
Kuyucak Belediyesi’ne Güneş Enerji Santrali’nin yıllarca gelir getirecek bir yatırım olduğunu dile getiren Başkan Ertürk, “Burası 220 dönümlük taşlık, içerisinde herhangi bir zeytin ağacının olmadığı marjinal bir araziydi. Biz bu arazinin 25 dönümünü kullanarak 2017 yılında birinci GES inşatımıza başladık. Yukarı taraf 2,2 kilovatlık 2018 yılı ağustos ayında devreye girdi. İlk bölüm şu an belediyemize gelir getirmeye başladı. Tekrar 2019 seçimlerinden sonra 2. Santralimizi planladık. Burasıda 1 megavatlık santralimiz. İki santralimiz de faaliyete geçmiş oldu. Tahminen 4 buçuk milyon liralık bir gelir elde ediyoruz. Çünkü ilk yaptığımız santralden 2021 yılında 2 buçuk milyon lira gelir elde etmiştik. Tabi burada asıl amacımız ülkemize yeşil enerji kaynağı dediğimiz güneşten enerji santralimizi yapmak suretiyle bir katma değer oluşturmak hem de belediyemize gelir elde etmektir. Bu amacımıza ulaşmış olduk. Kuyucak Belediyesine yıllarca gelir getirecek bir yatırım oldu. Buradan üretilen elektriği belediyemizce kullanmıyoruz” dedi.

“Personel israfını önleyerek hizmetleri artırdık”
Başkan Ertürk, konuşmasının devamında, “11 kilometre kareden 700 kilometrekareye çıkan Kuyucak’ta öncelikle memur ve işçi planlaması yaparak az maliyetle çok iş imkanı oluşturduk. 24 saat dinamik hareketlilik getirdik. Sıfır atık projeleri ile ilçeyi yaşanabilir temiz havaya kavuşturduk. Tüm hizmetler tüm bu çalışanlarla yapıldı. Temiz enerji olarak 3 bin 080 aileye doğalgaz ile buluşturma çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılı sonuna kadar tüm evlere doğalgaz girmiş olacak” dedi.

“Aydın’ın Uludağ’ı Belenova Sosyal Tesisleri”
Bin 200 rakımda çamların arasında dört mevsim huzurun adresi olacağı bir tesis kazandırdıklarını da ifade eden Başkan Ertürk, “Kuyucak Belediyesi ve Orman Bakanlığı iş birliği ile Belenova Mevkii’nde yaklaşık 200 dönümlük arazi içerisinde ve bin 200 rakımlı, çam ağaçlarından oluşan ve yanında gölet bulunan alan kış aylarında Uludağ havasında bir görünümle bölgedeki vatandaşlara hizmet veriyor” dedi. Başkan Ertürk ayrıca, 2022 yılında Kuyucak Merkezde, Cumhuriyet Meydanı adı altında 2 katlı, içerisinde 250 araçlık otopark, tören alanı, satış dükkanları bulunan çok amaçlı hizmet alanının yapılacağının müjdesini verdi.

“Koltuktan güç almıyor, aksine güç veriyoruz”
Son olarak Başkan Ertürk, “Ben tek başıma değil, çalışan personelimle bu projeleri başardım. Biz geminin kaptanıyız. Beraber yumruğu bir yere vurduğumuzda kenetlendiğimizde bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Görevler gelip geçici önemli olan arkada bırakılan eserledir. Çünkü yarınlarda onlarla anılacağız. Biz koltuktan güç alan değil o koltuğa güç veren bir belediye başkanı olma gayretinde olduk her zaman. İnşallah bundan sonra da AK Belediyeciliğin ruhuna uygun çalışmalar yapmağa çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ertürk’ün gazetecilerle gerçekleşen programı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla hediyelerini vermesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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