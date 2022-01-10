Efeler Belediyesi sağlık kahramanları için hatıra ormanı oluşturdu

Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası iş birliğiyle pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra korusu oluşturuldu. Düzenlenen etkinlikle Efeler Belediyesi’nin bağışladığı bin adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık 2021’in mayıs ayında protokol imzalamış, Covid19 ile mücadele sürecinde hayatını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarının anısına hatıra korusu kurulması kararlaştırılmıştı. Efeler Belediyesi’nin Ege Orman Vakfı aracılığıyla bağışladığı bin fidan, Aydın Tabip Odası Hatıra Korusu/Ormanı Projesi için tahsis edilen Kuşadası Yaylaköy’deki arazide toprakla buluştu. Etkinlikte Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Adalet Çıbık, Efeler Belediye Başkanı Atay’a hatıra ormanının kurulması aşamasında sağladığı destek ve iş birliği için teşekkür plaketi takdim etti. Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili de doğaya katkılarından dolayı Efeler Belediyesi’ne ve Aydın Tabip Odası’na teşekkür etti.



Fidan dikiminde konuşan Başkan Atay, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının haklarının ödenemez olduğunu belirterek, “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az kalır. Aylarca ailelerini görmeden, ülkemizi bu hastalıktan, bu illetten kurtarabilmek için cansiparane çalıştılar. Hepsine teşekkür ediyoruz, aziz hatıraları daim olsun” diye konuştu.

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