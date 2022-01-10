Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü Aydın'da kutlandı

Türkiye'de tarım öğreniminin başlamasının 176. yıl dönümü dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından kutlama etkinlikleri düzenlendi.



Türkiye'de tarım öğreniminin 176. yıl dönümü dolayısıyla Aydın'da bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törende ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gensoylu ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Zeki Oymak Atatürk anıtına çelenk sundu. Program Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'ndaki panel ile devam etti.



"Türkiye'de üretim çiftliği içerisinde olan tek ziraat fakültesi ADÜ Ziraat Fakültesi'dir"

Panelin açılış konuşmasını yapan Aydın Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan ADÜ Ziraat Fakültesi'nin kendine has yapısıyla Türkiye'de üretim çiftliği içindeki olan tek ziraat fakültesi olduğunu ifade ederek, "ADÜ Ziraat Fakültesi, 9 bölümde bin 705 öğrenci ve 194 personeli ile gençlere eğitim imkanı sunmaktadır. Geçen yıllarda yüzde 100 olan doluluk oranımız bu yıl yüzde 85'e geriledi. Maalesef sadece bizler değil yüksek öğretimde birçok kontenjanın boş kalındığını biliyoruz. Bizler en iyi doluluk oranına sahip fakültelerden biriyiz. Fakültemiz, lisans öğretiminin yanında 301 yüksek lisans ve 62 doktora öğrencisi ile lisansüstü eğitim faaliyetleri de yapmaktadır. Ayrıca 2 bin 400 dekar arazisi, 313 küçükbaş, 71 büyükbaş hayvan ve bin 413 kanatlı bireyi ve süt üretim işleme tesisleri ile hem ülke ekonomisine hem de siz gençlerin eğitimine önemli katkılar sunmaktadır. Fakültemiz; bilim şenlikleri ile, öğrenci tarım kongresi ile, diğer ulusal ve uluslararası kongreler ile, sosyal projeler ile, Erasmus programları ile öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almanız için çalışmaktadır. Özellikle Covid19 döneminde Türkiye'de bir çok köklü üniversiteleri bile çevrim içi canlı olarak ders yapamaz iken biz ADÜ olarak ilkleri gerçekleştirerek canlı çevrim içi dersler yapma imkanına sahip olduk. Emeği geçen başta ADÜ Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve diğer tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Genç mühendis adaylarına seslendi

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kılıçkan salonu dolduran genç ziraat mühendisi adaylarına seslenerek, "Fakültemizde; eğitim ve öğretimin yanında özel bir televizyon kanalı üzerinden yaptığımız eğitim ile, Tarım Şurası'na verdiğimiz destek ile, aldığımız alet ve ekipmanlar ile, tarım aletleri sergi salonu ile, hayvancılık ünitesine yaptığımız yatırımlar ile, kanatlı ve süt işletmesine kazandırdığımız üniteler ile sizlerin daha iyi bir pratik eğitim almasını sağlamaya çalıştık, bundan sonra sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük, maalesef diğer taraftan da tarımdan ve köylerden uzaklaşıldığını yakından takıp ediyoruz. Siz genç mühendislere gerekli teşvikler ve destekler verilerek, bu göçün tersine dönmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ziraat mühendisliği eğitiminin nasıl geliştirileceği ve istihdamı üzerinde şu an dekanlar konseyinde sürekli uzaktan toplantılar yaparak, konuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha sonra bunları rapor haline getirerek YÖK'e bir dosya halinde sunulması planlanmaktadır. Umuyorum ki hem eğitim olarak hem de iş güçlü olarak Ziraat Mühendisliği gerçek yerini alacaktır. Çünkü tarım, ülkenin geleceğidir, tarımında geleceği sizlersiniz" diye konuştu.



Kılıçkan'ın konuşmasının ardından Prof.Dr. Renan Tunaoğlu moderatörlüğündeki panel, konuşmacılarının kendi alanlarındaki konuşmalarının ve sorucevap bölümü ile son buldu.

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