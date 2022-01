Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu

Modern ve şık işletmeleriyle vatandaşlara hizmet veren ARYA A.Ş’nin Gazibeğendi tesislerine can dostlar için kedi tırmalama tahtaları yerleştirildi. Tesisin çevresinde yaşayan kediler tırmalama tahtaları aracılığıyla bir yandan tırnaklarını törpülerken bir yandan da oyun oynama şansı elde etmeye başladı.



Kent genelinde yaşama geçirdiği hayvan dostu çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hizmet binalarının ve ARYA A.Ş tarafından işletilen tesislerin çevresinde yaşayan patili can dostlarının su, mama ve barınma sorunlarını da gideriyor. Belediyeye ait birimleri kendilerine yuva olarak seçen kedi ve köpeklerin yaşamsal ihtiyaçları Belediye ve ARYA personeli tarafından düzenli olarak karşılanırken can dostlar için yeni uygulamalar da yaşama geçiriliyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden ARYA A.Ş’nin Gazibeğendi Tesisleri’ne patili dostlar için kedi tırmalama tahtaları yerleştirildi. Kedilerin tırnaklarını törpüleyebilmeleri için oldukça önemli olan kedi tırmalama tahtaları aynı zamanda kasların sağlıklı gelişimini de destekliyor. Kediler, oyun oynanmasına da imkân veren tırmalama tahtaları sayesinde günlük egzersizlerini yapabiliyor.



Ailesiyle birlikte ARYA A.Ş’nin Gazibeğendi Tesisleri’ne gelen Eylül Kurtuluş, “Kuşadası’nda sokak hayvanları için çok güzel ve doğru projeler yapılıyor. Bir hayvansever olarak Kuşadası Belediyesi’ne ve ARYA A.Ş yönetimine sokakta yaşayan canlarımıza gösterdiği duyarlılık ve ilgi için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

