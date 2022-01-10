Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti

DHA

Altın madeni istemeyen köylüler, jandarma barikatını aşıp, iş makinesinin lastiğini kesti


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinin kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde  Maden Teknik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın aramak için etüd çalışması yapıldığı iddiası yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Meydanda toplanıp, çalışmanın yapıldığı alana yürüyen kalabalık, jandarma barikatını aşıp, bir traktör kepçenin lastiklerini kesti. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının yaşanan arbede sırasında üniformaları yırtıldı.
Germencik'e 49 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde, iddiaya göre 13 gün önce Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın araması yapılması için etüd sondaj çalışmalarına başlandı. Yöre halkı ve çevreciler, bölgede siyanürle altın çıkarılacak olmasının doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgede 3 gündür eylem yapan yöre halkı ve çevrecilerin sayısı her geçen gün daha da arttı. Eyleme, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, Aydın Çevre ve Doğa Derneği (AYÇED) Başkanı Mehmet Vergili de destek verdi.
Bugün öğle saatlerinde köy meydanında toplanan yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve 'Bu topraklarda sarı incir kebabı yetişir', 'Bu toprakları 400 yıldır atalarımız işliyor, geçimini sağlıyor', 'İçilesi zeytinyağı bu topraklardan elde edilir' ve 'İçme suyumuza siyanür karıştırmayın' yazılı dövizlerle 1 kilometre mesafedeki etüd çalışması yapılan bölgeye yürüdü. Jandarma ekipleri barikat kurarak eylemcilerin çalışma yapılan alana girmesini engelledi. Kalabalığın ısrarına rağmen jandarma 3 sondaj çalışması yapılan etüd alanına girilmesini izin vermedi.
BARİKATI AŞIP İŞ MAKİNESİNİN LASTİKLERİNİ KESTİLER
Jandarmanın engellemi üzerine gerginlik yaşandı. Yöre halkı ve çevrecilerden oluşan eylemciler jandarma barikatını aşarak çalışmalara engel olmak için iş makinelerine doğru koşmaya başladı. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının üniformaları, yaşanan arbede sırasında yırtıldı. Öfkeli kalabalık etüd alanı girişindeki bir traktör kepçenin lastiklerini kesti.
Jandarma bunun üzerine diğer 2 iş makinesinin çevresinde önlem alıp, zarar verilmesini önledi.
'BU TOPRAKLARI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ'
Köylülerden Muammer Salık (50), "10 gün önce kamyonları gördüm ve ne yaptıklarını sordum. Bana araştırma yaptıklarını söylediler. Ben de hemen köye gelerek herkesi bilgilendirdim. Daha sonrada hep birlikte tepkimizi gösterdik. Gece iş makinelerini getirmişler. Mahallemizde altın madeni açtırmayacağız. Buradan ekmek yiyoruz. İçme sularımızın dibine sondaj çakılıyor. Tepkimiz çok büyük. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu toprakları kimseye vermeyeceğiz. Araştırma dahi yapılmasını istemiyoruz" dedi.
'BU TEPKİYİ HEP BİRLİKTE GÖSTERECEĞİZ'
GERÇED Başkanı Halil Çetinkaya da kendilerinin de köylüler gibi bölgeye bir kazma dahi vurulmasını istemediklerini belirterek, "Daha önce jeotermal santrallerini yaparken de aynı oyunu yaptılar. Önce dediler ki biz araştırma yapıyoruz. Sonra bunu gelip şirketlere sattılar.
Onlarla uğraşmak zorunda kaldık. Biz bu oyunları bildiğimiz için buna kesinlikle 'Hayır' diyoruz. Bu tepkiyi hep birlikte göstereceğiz" diye konuştu.
'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise "Altın her yerde olabilir ama incir sadece burada var. Onun için zeytinimize, incirimize ve havamıza sahip çıkacağız. Dünya üzerinde toprağa, suya ve tarıma önem verildiğini herkes görürken, biz yanlış yapıyoruz. Altın için arazilerimizin elden gitmesine izin vermeyeceğiz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.
Köylülerden Ayşe Ustam (61), "Geçimimizi bahçelerimizden sağıyoruz. Başka hiçbir gelirimiz yok. Sadece zeytin ve incir. Bu köyde doğdum büyüdüm. Mahallemizde altın madeni istemiyoruz" diye konuştu.
'İNCİR VE ZEYTİNİMİZDEN ALTIN AKIYOR'
Meryem Çetin de (46), "Dağımıza, taşımıza, toprağımıza ve suyumuza dokunmasınlar. Kimseye zararımız yok. Kimse de bize zarar vermesin. Bizim ağaçlarımızın dallarında zaten altın var. İncir ve zeytinimizden altın akıyor. Bizim altına ihtiyacımız yok" diyerek, tepkisini dile getirdi.
Köylüler ve çevreciler, MTA tarafından etüd çalışmasının yapılmadığını gözlemledikten sonra jandarma eşliğinde mahalleye döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2022-01-10 21:21:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu
YEREL HABERLER Gazibeğendi’nin patili müdavimleri artık daha mutlu
Grand ve Orient Bazaar’da yenileme mesaisi 7/24 sürüyor
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar’da yenileme mesaisi 7/24 ...
Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Efeler'de üçüncü Kitap Kafe kapılarını açıyor
Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü Aydın'da kutlandı
YEREL HABERLER Tarımsal öğrenimin başlamasının 176. yıl dönümü ...
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı Aydın’da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı
YEREL HABERLER Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı Aydın’da en ...
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde yol ...
Efeler Belediyesi sağlık kahramanları için hatıra ormanı oluşturdu
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi sağlık kahramanları için hatıra ...
İstanbul’dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın Büyükşehir’in arıtma tesisini gezdi
YEREL HABERLER İstanbul’dan gelen üniversite öğrencileri, Aydın ...
Nazilli'de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Nazilli'de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, “Koltuktan güç alan değil, o koltuğa güç veren olmak zorundayız”
YEREL HABERLER Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, “Koltuktan güç alan ...
Aydın’da vaka sayıları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayıları arttı
Aydın'da '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Aydın'da '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı
Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy, gazeteciler ile bir araya geldi
Aydın'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Aydın'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek
Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Avşar teşekkür etti "Odamızı üyelerimiz ile birlikte yöneteceğiz"
YEREL HABERLER Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası ...
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
YEREL HABERLER Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
YEREL HABERLER Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı sona erdi
Kuşadası’nda çocuklar için yeni yıl eğlencesi devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda çocuklar için yeni yıl eğlencesi devam ...
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'in '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Germencik Belediye Başkanı Öndeş'in '10 Ocak Çalışan ...
Kendisi küçük, becerisi büyük Zeytin ve incir para edince gençlerin idealleri de değişti
YEREL HABERLER Kendisi küçük, becerisi büyük Zeytin ve incir para ...
Otomobil dereye uçtu: 1'İ yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu: 1'İ yabancı uyruklu 2 kişi ...
Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli bisikletle kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi 9 yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.