Aydınlı ünlü sanatçı Ateş kulakların pasını sildi

Memleketi Aydın'da gazeteciler için düzenlenen organizasyonda sahne alan ünlü ses sanatçısı Murat Ateş geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.



Geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı 'Rüzgar' isimli ilk albümü ile müzik piyasasında adından söz ettiren Murat Ateş, memleketi Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları gazeteciler için peşi sıra söyleyen Ateş, geceye katılanların kulaklarının pasını sildi. Gazetecilerin de hep bir ağızdan şarkılarına eşlik ettiği Ateş, "Memleketimde uzun zaman sonra böylesine anlamlı bir gecede sahne almaktan dolayı çok mutluyum. Gecesini gündüzüne katarak bizlerin doğru haber alması için canla başla çalışan gazetecilere teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız" diye konuşarak gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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